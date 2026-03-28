“Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena

Se suele mirar con cara rara a quien, cuando siendo hombre, reconoce que se maquilla. Pero, afortunadamente, eso cambia. Incluso la tendencia, aunque puede ser que falte mucho, muestra que el prejuicio irá al revés: juzgarán mal, a quien ponga cara rara ante la persona que diga que está mal que un caballero se maquille.
Se maquillan, pero “no salen del armario”, de esos llamados “closets”. Hay tanta magia, belleza y alegría guardada allí y afortunadamente, también salen más. “Es muy importante también para un hombre ofrecer la mejor imagen”, explica Ana Anzorena. La makeup artist maquilla y derrocha un aprecio por su profesión desde Tucumán para todo el mundo.
Su postura es bien interesante y llama a reflexión. Potenciar la belleza, más o menos, que se pueda llegar a tener ¿es patrimonio de las damas únicamente? Verse bien es deseo de todo ser humano pero ¿porqué estas miradas distintas cuando un hombre afirma que hizo un tratamiento de belleza?
Una construcción cultural que se deconstruye y no porque sea revolucionario o un grito exigente de reconocimiento de la platea masculina. Sino porque hay razones estudiadas y de precisión científica casi, sobre la importancia del cuidado facial, ya en el ser humano en general.
“El hombre cuida de su vestuario al igual que su rostro con cuidados diarios de limpieza, hidratación y sabe de la importancia de prevenir las arrugas y líneas de expresión. Actualmente, el mercado ofrece una amplia gama de cosméticos para hombres y, debido a la gran demanda de este sector, es importante que puedan informarse y utilizarlos como algo cotidiano", sugiere la profesional.
“En el momento de tener una entrevista con una novia que está por casarse -Anzorena se especializa en el makeup de bodas, entre otros-, no dejo de preguntarle al respecto de su novio y el cuidado que le está brindando a su piel. Como así también la sugerencia del maquillaje, al que yo llamo, ‘corrección masculina’. Necesario por las fotos y el video”, explicó la dama.
Referente
Que Anzorena sugiera echarle un vistazo a las redes sociales del influencer, Víctor Ramos, es lógico. Como ella, el creador de contenido, quiere que se normalice el maquillaje en hombres.
El estadounidense de origen boricua es parte de una nueva ola de influencers que buscan normalizar que los hombres también se cuiden la piel y usen productos cosméticos sin tabúes. Si bien Ramos explica cómo aplicar los productos para que no se noten, que es el mayor miedo de los hombres que empiezan en el maquillaje, lo ideal sería que eso desaparezca con los años. Si se nota, que no sea una frustración que sería guiada por el afuera y no por quien se maquilló que en sí lo hizo por elección, vinculada a tener un aspecto más descansado y prolijo.
Algunos tips de cuidado diario masculino según Anzorena:
▪ Una buena limpieza facial con productos específicos para el rostro.
▪ Limpiar la cara con un producto que prepare el rostro para el afeitado.
▪ Usar un tratamiento después del afeitado que aporte a la piel frescor y calma.
▪ Utilizar tratamientos faciales: hidratantes, nutritivos, anti-arrugas, anti-edad, contorno de ojos, específicos para pieles grasas.
▪ Utilizar productos de protección solar para antes, durante y después del sol.
▪ Utilizar productos contorno de ojos para evitar las ojeras y bolsas.