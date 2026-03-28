“Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena

El estadounidense de origen boricua es parte de una nueva ola de influencers que buscan normalizar que los hombres también se cuiden la piel y usen productos cosméticos sin tabúes. Si bien Ramos explica cómo aplicar los productos para que no se noten, que es el mayor miedo de los hombres que empiezan en el maquillaje, lo ideal sería que eso desaparezca con los años. Si se nota, que no sea una frustración que sería guiada por el afuera y no por quien se maquilló que en sí lo hizo por elección, vinculada a tener un aspecto más descansado y prolijo.