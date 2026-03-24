Trabajo precario: gana terreno el empleo informal

Buscar nuevos ingresos extra se ha convertido en una necesidad para quienes ya tienen un empleo fijo. Los ingresos resultan bajos y terminan desapareciendo conforme llegan a mitad del mes llevando a algunos a buscar alternativas de supervivencia. Tras ello, se evidencia la informalidad que sigue creciendo. En esta línea, el Indec muestra que el desempleo cerró el 2025 con un 7,5% de población económicamente activa, aproximadamente 1,7 millones de personas. Esto resulta un incremento de 1,1% respecto al cierre del 2024 el cual fue de 6,4%.