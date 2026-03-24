Trabajo precario: gana terreno el empleo informal

Buscar nuevos ingresos extra se ha convertido en una necesidad para quienes ya tienen un empleo fijo. Los ingresos resultan bajos y terminan desapareciendo conforme llegan a mitad del mes llevando a algunos a buscar alternativas de supervivencia. Tras ello, se evidencia la informalidad que sigue creciendo. En esta línea, el Indec muestra que el desempleo cerró el 2025 con un 7,5% de población económicamente activa, aproximadamente 1,7 millones de personas. Esto resulta un incremento de 1,1% respecto al cierre del 2024 el cual fue de 6,4%.
Invecq Consulting señala que existe un desacople donde el crecimiento económico se concentra en sectores como el agro, minería y finanzas que son motores de rentabilidad impulsando el PBI pero demandan poco empleo. “No estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad de empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal”, advierte esta consultora.
De la formalidad a trabajar en negro
El empleo total registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023. En la composición de este, desaparecieron 182.000 empleos en blanco. Para compensar la situación, el empleo informal subió 376.000 puestos.
Entre los sectores que contienen más informalidad están: el comercio que incorporó 210.000 empleos informales. La industria manufacturera perdió 63.000 empleos formales, pero ganó 87.000 informales. Construcción, tuvo un descenso de 47.000 de formales pero incorporó 96.000 informales. El sector público registró una caída de 80.000 empleos registrado.
Pluriempleo: a rebuscarse
De acuerdo con los datos del Indec: 3,7 millones de ocupados buscan más horas o un segundo empleo porque sus ingresos no alcanzan. Afectando principalmente a jóvenes y mujeres, consolidando el pluriempleo como estrategia de subsistencia.
El aumento de la informalidad potencia el fenómeno de los “trabajadores pobres”: personas que con trabajos fijos o formales no llegan a cubrir la canasta básica total y buscan más horas remuneradas.
Las mayores tasas de búsqueda de empleo adicional fueron en: servicio doméstico (30,7%), hoteles y restaurantes (25,5%) y construcción (23%).
Los sectores con menos tasas son: minería e hidrocarburos (6,4%), actividades financieras (8,3%) y servicios inmobiliarios (9,7%).
Perspectiva a futuro
Para la consultora, se espera un crecimiento moderado en sectores intensivos en trabajo como industria (+1%), comercio (+1%), construcción (+5%), agro (+5%), petróleo y gas (+5%) y minería (+5%). Frente a este escenario, la tasa de desempleo proyectada se mantendría en 7,5% para 2026.