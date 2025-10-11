Un vaso diario para cuidar el corazón: los beneficios nutricionales de la soja y el Omega 3

En la Argentina, el colesterol elevado es uno de los principales problemas de salud pública. Se trata de un factor de riesgo cardiovascular que puede afectar tanto a hombres como a mujeres y que muchas veces pasa desapercibido. De hecho, diversos estudios señalan que hasta la mitad de las personas que lo padecen no lo saben, lo que aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas o cerebrovasculares.