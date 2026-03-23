Talleres venció a Asociación Mitre y vuelve a ilusionarse en la Liga Federal de Básquet

Por la segunda jornada de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet, Talleres de Tafí Viejo reaccionó a tiempo y se llevó un valioso triunfo del estadio Dionisio Muruaga.
El conjunto taficeño, que viene de disputar la final por el ascenso la temporada pasada (cayó ante Santa Paula de Gálvez), busca nuevamente ser protagonista, aunque con un perfil renovado: menos nombres rutilantes y una apuesta al juego colectivo.
El inicio de la campaña no fue el esperado, con una derrota en casa frente a El Carmen de Jujuy. Sin embargo, el “León” mostró carácter para revertir la situación con dos triunfos consecutivos fuera de Tafí Viejo: primero ante 9 de Julio y ahora frente a Mitre.
En el encuentro disputado en la capital tucumana, Talleres construyó su victoria desde una defensa sólida y una gran eficacia en momentos clave. Tras un primer tiempo intenso y trabado, logró sacar ventaja gracias al aporte ofensivo de Jerónimo Solórzano y Francesco Maddalena, para irse al descanso arriba por 39-22.
En el complemento, el dominio visitante se acentuó, especialmente en el tercer cuarto, cuando los triples de Cristian Soria y Solórzano estiraron la diferencia a 20 puntos. Si bien Mitre intentó reaccionar con José Muruaga como principal vía de gol, el desarrollo no cambió y Talleres controló el cierre sin sobresaltos.
Solórzano fue la gran figura del partido con 18 puntos, consolidándose como una de las principales armas ofensivas del equipo, mientras que Muruaga lideró al local con 13 unidades.
Más allá del resultado, Talleres empieza a mostrar una identidad definida, sostenida en la experiencia de Soria en la conducción y el protagonismo creciente de Solórzano. Sin el peso de grandes figuras, pero con una estructura sólida y compromiso colectivo, el equipo taficeño vuelve a ilusionarse con ser protagonista en la región.
En la próxima jornada, Mitre visitará a Belgrano el 24 de marzo, mientras que Talleres será local ante Concepción BB el 28, en busca de seguir por la senda del triunfo.