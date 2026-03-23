Secciones
DeportesBásquet

Talleres venció a Asociación Mitre y vuelve a ilusionarse en la Liga Federal de Básquet

El "León" taficeño consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 63-48 al "Verde" de la Plazoleta a domicilio, y ratificó su recuperación tras un inicio irregular.

Talleres venció a Asociación Mitre y vuelve a ilusionarse en la Liga Federal de Básquet Gentileza Prensa Asociación Mitre
Hace 2 Hs

Por la segunda jornada de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet, Talleres de Tafí Viejo reaccionó a tiempo y se llevó un valioso triunfo del estadio Dionisio Muruaga.

El conjunto taficeño, que viene de disputar la final por el ascenso la temporada pasada (cayó ante Santa Paula de Gálvez), busca nuevamente ser protagonista, aunque con un perfil renovado: menos nombres rutilantes y una apuesta al juego colectivo.

El inicio de la campaña no fue el esperado, con una derrota en casa frente a El Carmen de Jujuy. Sin embargo, el “León” mostró carácter para revertir la situación con dos triunfos consecutivos fuera de Tafí Viejo: primero ante 9 de Julio y ahora frente a Mitre.

En el encuentro disputado en la capital tucumana, Talleres construyó su victoria desde una defensa sólida y una gran eficacia en momentos clave. Tras un primer tiempo intenso y trabado, logró sacar ventaja gracias al aporte ofensivo de Jerónimo Solórzano y Francesco Maddalena, para irse al descanso arriba por 39-22.

En el complemento, el dominio visitante se acentuó, especialmente en el tercer cuarto, cuando los triples de Cristian Soria y Solórzano estiraron la diferencia a 20 puntos. Si bien Mitre intentó reaccionar con José Muruaga como principal vía de gol, el desarrollo no cambió y Talleres controló el cierre sin sobresaltos.

Solórzano fue la gran figura del partido con 18 puntos, consolidándose como una de las principales armas ofensivas del equipo, mientras que Muruaga lideró al local con 13 unidades.

Más allá del resultado, Talleres empieza a mostrar una identidad definida, sostenida en la experiencia de Soria en la conducción y el protagonismo creciente de Solórzano. Sin el peso de grandes figuras, pero con una estructura sólida y compromiso colectivo, el equipo taficeño vuelve a ilusionarse con ser protagonista en la región.

En la próxima jornada, Mitre visitará a Belgrano el 24 de marzo, mientras que Talleres será local ante Concepción BB el 28, en busca de seguir por la senda del triunfo.

Temas Club Atlético Talleres de Tafí ViejoJosé MuruagaClub Asociación MitreCristian SoriaJerónimo Sólorzano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
3

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
4

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
5

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura
6

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Comentarios