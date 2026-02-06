La Liga Federal de básquet 2026 ya tiene formato y presencia tucumana confirmada

En los próximos días, la CAB dará a conocer el formato específico de competencia para cada conferencia, así como el detalle del calendario y el sistema de clasificación a las instancias posteriores. Mientras tanto, los clubes ya comienzan a planificar la pretemporada, el armado de los planteles y la logística de un torneo que, una vez más, pondrá al básquet tucumano en el centro de la escena federal.