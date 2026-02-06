La Liga Federal de básquet 2026 ya tiene formato y presencia tucumana confirmada

La Confederación Argentina de Básquet oficializó el formato de disputa de La Liga Federal 2026, el certamen más federal del país, que contará con la participación de 93 clubes provenientes de 16 provincias, distribuidos en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Dentro de ese amplio mapa nacional, Tucumán volverá a tener un rol protagónico con cuatro representantes confirmados.
Según informó el Departamento de Competencias de la CAB, el pasado 23 del corriente mes finalizó el plazo de inscripción para la tercera categoría del básquet argentino. Tras el análisis de la documentación presentada por las instituciones, quedó definida la nómina de participantes, manteniéndose como fecha estimada de inicio del torneo un período comprendido entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.
En lo que respecta a la Conferencia NOA, la zona estará conformada por ocho clubes y se disputará bajo un formato de liga, con partidos de ida y vuelta entre todos los equipos. Allí dirán presente Asociación Mitre, Belgrano Cultural y Deportivo, Talleres de Tafí Viejo y Concepción BB, los cuatro representantes tucumanos que buscarán protagonismo en una competencia exigente y de largo aliento.
El grupo se completará con 9 de Julio de Salta, El Carmen Municipal de Jujuy y los catamarqueños Montmartre y Red Star, conformando una zona con fuerte identidad regional y viajes relativamente acotados, un aspecto clave en un torneo de estas características.
Para los equipos tucumanos, la edición 2026 representa una nueva oportunidad de medirse en el plano nacional y consolidar proyectos deportivos que vienen creciendo en los últimos años. Mitre, Belgrano, Talleres y Concepción BB afrontarán el desafío con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: ser competitivos en una conferencia que promete paridad y partidos intensos.
En los próximos días, la CAB dará a conocer el formato específico de competencia para cada conferencia, así como el detalle del calendario y el sistema de clasificación a las instancias posteriores. Mientras tanto, los clubes ya comienzan a planificar la pretemporada, el armado de los planteles y la logística de un torneo que, una vez más, pondrá al básquet tucumano en el centro de la escena federal.