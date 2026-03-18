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Dormir mejor después de los 50: el hábito que también retrasa el envejecimiento

Especialistas explican por qué esta práctica impacta en la salud física, mental y en el bienestar general.

Más descanso y menos envejecimiento: el hábito recomendado a partir de los 50 Más descanso y menos envejecimiento: el hábito recomendado a partir de los 50 Telecinco
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Dormir bien y mantenerse saludable son dos de las principales preocupaciones que aparecen con el paso de los años. A partir de los 50 años, los cambios en el organismo pueden afectar el descanso y acelerar ciertos procesos asociados al envejecimiento, lo que impulsa la búsqueda de hábitos que ayuden a contrarrestarlos.

En este contexto, expertos destacan una práctica cotidiana que no solo favorece el sueño reparador, sino que también contribuye a preservar la vitalidad y la calidad de vida. Incorporarla de forma sostenida puede marcar una diferencia significativa en el bienestar integral.

Dormir mejor después de los 50: el hábito que también retrasa el envejecimiento

La meditación es una práctica que permite reducir el estrés, calmar la mente y a conciliar el sueño más fácilmente. Estudios científicos demuestran que meditar antes de dormir mejora la calidad del descanso, al disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y aumentar la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño.

Esto resulta especialmente beneficioso para los mayores de 50, ya que, con la edad, los ciclos de sueño tienden a alterarse y los trastornos del sueño se vuelven más comunes.

Además de sus beneficios en el sueño, la meditación puede tener un impacto significativo en el envejecimiento. Practicarla regularmente ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, mejora la salud cardiovascular y promueve la renovación celular. 

Estos efectos contribuyen a una apariencia más joven y a un envejecimiento más saludable. Si buscas dormir mejor y mantenerte más joven, incorporar unos minutos de meditación en tu rutina diaria puede ser el cambio que necesitas para mejorar tu calidad de vida después de los 50 años.

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