Abrió la convocatoria a las becas Fundación Carolina: cómo postularse desde Argentina

Pasos para completar el proceso

Una vez elegido el programa de interés, la plataforma muestra todos los requisitos. Para avanzar, el postulante debe seleccionar “Solicitar” y priorizar el orden de sus elecciones en caso de aplicar a más de una. En programas de doctorado y estancias cortas, algunas instituciones cargan directamente a sus candidatos, por lo que esa opción puede no estar disponible.