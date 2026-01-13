Secciones
Abrió la convocatoria a las becas Fundación Carolina: cómo postularse desde Argentina

La edición 2026-2027 del programa de becas, cuanta con más de 700 oportunidades de formación, investigación y movilidad académica para jóvenes de toda Iberoamérica.

Hace 2 Hs

La Fundación Carolina habilitó oficialmente la inscripción a su programa de becas para el ciclo 2026-2027, una de las convocatorias académicas más amplias de la región. Este año ofrece 736 becas, distribuidas en 203 programas que abarcan todas las áreas de conocimiento y mantienen el foco en formación de excelencia para jóvenes de Iberoamérica. 

La edición también impulsa la participación de mujeres en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y brinda oportunidades específicas para personas defensoras de derechos humanos.

El programa abarca carreras de posgrado, doctorado, estancias cortas, movilidad académica y líneas institucionales. Cada opción cuenta con requisitos propios, por lo que los candidatos deben revisar detenidamente la información antes de completar la solicitud.

Fechas clave para postular

La convocatoria ya está activa y cuenta con dos plazos principales que los aspirantes deben tener presentes:

Posgrado: hasta el 2 de marzo de 2026.

Doctorado y movilidad: hasta el 9 de abril de 2026.

Cumplir con las fechas es fundamental, ya que la plataforma cierra automáticamente una vez finalizado el período de inscripción.

Cómo iniciar la solicitud

Todo el proceso se realiza desde la web oficial de la Fundación Carolina. Quienes ya tienen un usuario deben ingresar a “Solicitantes de becas” y acceder a su perfil con correo y contraseña. En caso de olvidarla, la plataforma permite recuperarla desde la opción “¿Olvidaste la contraseña?”.

Si es la primera vez que el postulante accede, debe seleccionar “Regístrate”, aceptar la cláusula de protección de datos y completar el formulario inicial. A partir de ese momento, podrá navegar por su área privada, donde se encuentra la oferta completa de becas dividida por categorías.

Pasos para completar el proceso

Una vez elegido el programa de interés, la plataforma muestra todos los requisitos. Para avanzar, el postulante debe seleccionar “Solicitar” y priorizar el orden de sus elecciones en caso de aplicar a más de una. En programas de doctorado y estancias cortas, algunas instituciones cargan directamente a sus candidatos, por lo que esa opción puede no estar disponible.

Dentro del perfil, el sistema solicita completar varios apartados obligatorios:

- Datos personales

- Formación universitaria y complementaria

- Idiomas

- Experiencia laboral

- Publicaciones y otros datos

- Datos socioeconómicos

Cada sección debe guardarse antes de continuar.

Qué programas se pueden solicitar

En posgrado, las temáticas se organizan en ejes como Personas, Prosperidad, Planeta, Paz e instituciones sólidas, Alianzas y programas transversales. También están habilitados los programas de la Escuela Complutense de Verano, becas STEM, sostenibilidad, cooperación, cultura y varias líneas institucionales para perfiles específicos.

En movilidad e investigación, se suman estancias en la Fundación Carolina, el CSIC y programas para profesorado brasileño, paraguayo y universidades del Grupo Tordesillas. Además, continúan abiertas las opciones de doctorado y estancias cortas postdoctorales.

