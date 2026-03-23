Enrique Maza, el guardián de Atlético que vuelve a la Selección: "No tengo apuro por llegar a Primera, sé que todo llega"

Enrique Maza sueña despierto. Sabe que en el fútbol, como en la vida, todo esfuerzo tiene su recompensa y hoy le toca vivirla en carne propia. Su convocatoria a la Selección Argentina Sub-20 no es sólo un llamado administrativo; es la ratificación de un proceso, de un crecimiento sostenido y de un presente que lo ubica como una de las grandes promesas del club. En Atlético Tucumán lo celebran como un triunfo propio y el joven arquero de 19 años lo disfruta con la humildad de quien conoce el valor del trabajo silencioso.
En diálogo con LA GACETA, a punto de partir hacia el predio de Ezeiza para ponerse bajo las órdenes de Diego Placente, el catamarqueño intenta poner en palabras una noticia que encendió los corazones de su familia y sus compañeros. "Quique" se entrenará seis días en el "Lionel A. Messi" y el viernes disputará un amistoso por la mañana contra Estados Unidos.
Sorpresa en el vestuario
La noticia no llegó por un correo frío ni una notificación en el celular. El club fue el encargado de comunicárselo tras el duelo de la Reserva entre Atlético y River. "La verdad que no lo podía creer, estaba muy emocionado. Nos juntaron a todos después del partido, dieron la charla habitual sobre el juego y aprovecharon la oportunidad para dar la noticia ahí, delante de todos mis compañeros. Ver que ellos se pusieron tan contentos como yo fue algo especial", relata Maza, quien hoy se integrará a los entrenamientos junto al grupo.
Aunque el sueño de representar a la Argentina es el motor de cualquier juvenil, Enrique reconoce que el llamado lo tomó desprevenido. "Me cayó de sorpresa. Si bien me imaginaba que si aparecía una convocatoria podía tener posibilidades por el rodaje que venía teniendo en Reserva, sinceramente no me lo esperaba en este momento", confiesa el arquero.
Año de consolidación
Ese rodaje al que hace referencia es el fruto de una regularidad notable. Maza es una pieza fundamental en la estructura de la Reserva que, bajo el mando de Hugo Colace, el año pasado realizó una campaña histórica manteniéndose invicta y puntera durante gran parte del torneo Proyección. "2025 fue clave. Tuve mucha continuidad y eso me permitió ir agarrando experiencia partido a partido. A nivel madurez me sirvió muchísimo; fui corrigiendo detalles y aprendiendo cosas nuevas sobre la lectura del juego", explica sobre su evolución.
A la hora de definirse bajo los tres palos, Enrique no duda. Se reconoce como un arquero moderno, de esos que no sólo usan las manos para salvar puntos. "Creo que tengo un buen juego con los pies y un buen juego aéreo. Después, atajando, creo que todos los que llegamos a este nivel somos buenos; por algo elegimos este puesto", dice con seguridad. En cuanto a su porte físico, bromea sobre su crecimiento: "La última vez que me medí estaba en 1,85 metros, pero hace como un año de eso. Capaz me estiré un poco más ahora, pero no volví a fijarme".
Un viaje conocido
Esta no es la primera vez que Maza cruza el portón del predio de la AFA. En 2022, con apenas 15 años, ya había sido citado para el preseleccionado Sub-17 bajo la mirada de Pablo Aimar. Esa experiencia previa le otorga una base de tranquilidad para afrontar este nuevo desafío, donde se reencontrará con algunas caras conocidas.
En 2023, disputó el Sudamericano Sub-17 en Ecuador, donde disputó partidos como titular y contribuyó a que la "Albiceleste" clasifique al hexagonal final y consiga un un cuarto puesto.
En aquella estadía compartió plantel con Ian Subiabre, figura de River, con quien forjó una buena relación de la etapa anterior. "Es con quien más compartí", asegura. Con una mezcla de determinación, ansiedad y entusiasmo, el arquero buscará aprovechar su oportunidad esta semana.
Los pies en la tierra
A pesar de los flashes de la Selección, Enrique mantiene la calma respecto a su situación en el "Decano". Sabe que el arco de Primera División requiere una maduración especial y no está dispuesto a quemar etapas. "Hoy estoy entrenando con el plantel profesional y bajo los días de partido para atajar en Reserva. No estoy apurado por atajar en Primera todavía; creo que cuando me toque tengo que estar cien por ciento preparado. Hay que tener paciencia, sé que las cosas llegan a su tiempo", reflexiona con una madurez que excede sus 19 años.
De esta manera, el arquero parte hacia Buenos Aires con el bolso cargado de ilusiones, pero con la mente puesta en seguir aprendiendo. Su convocatoria es un mensaje directo para toda la estructura formativa de Atlético: el camino es largo y silencioso, pero cuando el trabajo se sostiene con disciplina, las puertas se abren. Hoy, Maza es la representación ideal de ese esfuerzo y se prepara para el desafío de custodiar el arco que la Selección eligió para su futuro.