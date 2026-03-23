Enrique Maza, el guardián de Atlético que vuelve a la Selección: "No tengo apuro por llegar a Primera, sé que todo llega"

A la hora de definirse bajo los tres palos, Enrique no duda. Se reconoce como un arquero moderno, de esos que no sólo usan las manos para salvar puntos. "Creo que tengo un buen juego con los pies y un buen juego aéreo. Después, atajando, creo que todos los que llegamos a este nivel somos buenos; por algo elegimos este puesto", dice con seguridad. En cuanto a su porte físico, bromea sobre su crecimiento: "La última vez que me medí estaba en 1,85 metros, pero hace como un año de eso. Capaz me estiré un poco más ahora, pero no volví a fijarme".