"Todavía no caigo": la emoción de Leonel Vega tras su debut en la Primera de Atlético Tucumán

Vega ingresó a los 89' en lugar de Renzo Tesuri, para reforzar la zona central y resistir el asedio del "Lobo". Fue un momento que jamás olvidará. "Uno desde chico sueña con esto y todavía no puedo... no caigo. Me pasan miles de cosas por la cabeza; problemas, obstáculos que me tocó pasar y puertas que se cerraron. Eso también me hizo fuerte", relata el volante, sin olvidarse de su familia: "Son ellos quienes están detrás de todo esto, quienes sufrieron por mí, quienes lloraron... mil cosas. Pero pude entrar tranquilo y sonriendo porque tenía una felicidad enorme de ver a la gente y saber que mi familia estaba ahí", cuenta.