Atlético celebra: Enrique Maza fue citado a la Selección Sub-20

La citación, confirmada mediante una nota formal emitida por la Asociación del Fútbol Argentino con fecha 19 de marzo de 2026, representa un nuevo respaldo a su crecimiento y a su presente en la reserva del “Decano”, donde viene mostrando un rendimiento sólido. No se trata de su primera experiencia en el ámbito de selecciones juveniles, lo que refuerza su proyección a futuro.