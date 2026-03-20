Atlético celebra: Enrique Maza fue citado a la Selección Sub-20

El arquero juvenil de Atlético Tucumán, Enrique Maza Díaz, fue nuevamente convocado a la Selección Argentina Sub-20 y ya se entrena en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, bajo las órdenes del entrenador Diego Placente. Con apenas 19 años, el catamarqueño atraviesa un momento clave en su desarrollo futbolístico.
La citación, confirmada mediante una nota formal emitida por la Asociación del Fútbol Argentino con fecha 19 de marzo de 2026, representa un nuevo respaldo a su crecimiento y a su presente en la reserva del “Decano”, donde viene mostrando un rendimiento sólido. No se trata de su primera experiencia en el ámbito de selecciones juveniles, lo que refuerza su proyección a futuro.
El joven arquero deberá cumplir con un cronograma de entrenamientos que se extenderá durante toda la semana en el predio de Ezeiza. Las prácticas se desarrollarán desde el lunes 23 de marzo, con sesiones programadas en horario vespertino hasta el jueves, mientras que viernes y sábado se trabajará por la mañana.
Orgullo Decano ð¦ð·— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) March 20, 2026
Enrique Maza DÃaz fue convocado a la SelecciÃ³n Argentina Sub-20 para entrenarse en el Predio Lionel AndrÃ©s Messi.
El juvenil arquero formarÃ¡ parte de las prÃ¡cticas bajo las Ã³rdenes del cuerpo tÃ©cnico nacional, encabezado por Diego Placente, durante la prÃ³ximaâ¦ pic.twitter.com/kCEadf8ddl
Su presencia en el seleccionado le permite medirse con otros talentos del país en un contexto de alta exigencia, sumando experiencia y roce competitivo en una etapa clave de formación. Para Atlético Tucumán, además, esta convocatoria representa un reconocimiento al trabajo formativo que viene realizando en sus divisiones inferiores.
Maza inició su camino en el fútbol desde muy joven, con una fuerte disciplina que lo llevó a combinar estudios y entrenamientos en sus primeros años. Ese recorrido hoy empieza a traducirse en oportunidades concretas dentro de la estructura del fútbol argentino.
Con este nuevo llamado, Enrique Maza Díaz continúa consolidando su crecimiento y suma una experiencia valiosa que puede marcar un punto de inflexión en su carrera, en un proceso que lo proyecta como una de las promesas del club.