San Martín y un torneo que desconcierta: mucha paridad, pocas certezas y ningún dominador

En ese contexto, el presente del “Santo” merece una lectura menos ansiosa de la que muchas veces se impone desde afuera. El equipo de Yllana tiene cosas por mejorar: necesita más continuidad en el juego, mayor peso ofensivo por momentos y una versión más estable cuando los partidos se ensucian. Pero también se mantiene invicto, algo que en una categoría tan áspera no es un detalle menor. No es una campaña deslumbrante, pero sí una base competitiva concreta en un torneo en el que casi nadie consigue encadenar autoridad futbolística y resultados al mismo tiempo.