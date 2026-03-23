“Más Beneficios”: los jubilados de Anses también pueden ahorrar en el supermercado

El Ministerio de Capital Humano informó que sigue vigente el programa que permite ahorrar a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Mediante “Más Beneficios”, los titulares de estas asignaciones pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Entre ellos, uno de los beneficios más utilizados es el de los descuentos en supermercados.
Para poder acceder a estos beneficios, los jubilados y pensionados deberán conocer las condiciones y requisitos vigentes para utilizarlos. El programa aplica para artículos diversos. En la mayoría de los supermercados no hay tope para el monto de la compra a la que aplicará el descuento. Para beneficiarte con este programa, solo tendrás que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.
Recordá que para pagar con tu tarjeta de débito deberás presentar también tu DNI. Además, debés tener fondos suficientes en la cuenta, por lo que quienes cobren por cajero humano deberán tener presente dejar cierto monto en sus cuentas.
Descuentos para jubilados con otros bancos
Los usuarios que tengan Banco Nación pueden hacer uso de un reintegro del 5% adicional –tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000– en las compras que hagan en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Vea. Para aprovecharlo, deben abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO.
Los clientes del Banco Galicia tendrán sus propios beneficios por cobrar sus haberes de pensiones o jubilaciones allí. Por ejemplo, tendrán hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito –tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas–.
Por otra parte, el Banco Supervielle ofrece 20% de descuento en Jumbo, Vea y Chango Más los martes abonando con débito –tope de $25.000– o con QR –tope de $15.000–. En farmacias, el descuento es del 50% y, en carga de combustibles, del 10%. El Banco Provincia de Buenos Aires tiene un 5% de descuento abonando con Cuenta DNI –con QR o Clave DNI– en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El tope es de $5.000 por semana por persona.
El comunicado del sitio web del Ministerio de Capital Humano además incluyó una planilla en la que pueden conocerse las condiciones que aplican a cada descuento. Allí puede hacerse una búsqueda según el comercio –ingresando su nombre–, el rubro, el tipo de descuento y la localidad. Para consultarla, se puede acceder desde el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/anses-comercios.