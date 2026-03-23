“Más Beneficios”: los jubilados de Anses también pueden ahorrar en el supermercado

Para poder acceder a estos beneficios, los jubilados y pensionados deberán conocer las condiciones y requisitos vigentes para utilizarlos. El programa aplica para artículos diversos. En la mayoría de los supermercados no hay tope para el monto de la compra a la que aplicará el descuento. Para beneficiarte con este programa, solo tendrás que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.