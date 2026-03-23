Ahorro en calefacción: la época perfecta para anticiparse a los fríos del invierno

El otoño acaba de empezar y, aunque la temperatura no varió demasiado en relación a los últimos días del verano, sí está funcionando como un anticipo de lo que vendrá. Antes de que lleguen los días más crudos del invierno y la demanda en calefacción y climatización aumente, las familias pueden aprovechar para ahorrar en la compra de los electrodomésticos para combatir el frío.