Ahorro en calefacción: la época perfecta para anticiparse a los fríos del invierno

El otoño acaba de empezar y, aunque la temperatura no varió demasiado en relación a los últimos días del verano, sí está funcionando como un anticipo de lo que vendrá. Antes de que lleguen los días más crudos del invierno y la demanda en calefacción y climatización aumente, las familias pueden aprovechar para ahorrar en la compra de los electrodomésticos para combatir el frío.
El verano no tuvo demasiados días excesivamente calurosos. Durante los últimos meses, incluso, pocas veces el sol estuvo radiante en el cielo sin ninguna nube. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que abril y mayo serán meses con temperaturas superiores al promedio histórico, se espera que a partir de estas semanas la temperatura empiece a mostrar un leve descenso.
Caloventor, radiador y estufa: con cuál se ahorra más energía
Anticiparse a las compras de invierno puede ser una excelente oportunidad para ahorrar en caloventores, radiadores y estufas. Quienes prefieran hacer una inversión más grande, también pueden buscar aires acondicionados frío-calor. Un aspecto a tener en cuenta también es el consumo de energía eléctrica que representa cada uno.
Un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad reveló que, con un uso semanal de 20 horas –4 horas por día–, los tres electrodomésticos mencionados al principio tienen un consumo equilibrado: 92,29 kWh en la semana. Los aires acondicionados de 2.200 frigorías, en cambio, pueden consumir menos de la mitad –40,49 kWh– en el mismo período.
Precios de caloventores, estufas y radiadores
Un caloventor eléctrico básico marca KanjiHome puede conseguirse desde aproximadamente $20.000. Uno de la misma marca, pero con termostato regulable y un diseño más estético, puede ascender a $54.000. La marca Winco, por ejemplo, tiene precios entre los $33.000 y los $35.000.
Un radiador de ocho elementos de la marca Peisa tiene un costo de $370.000 y uno de 12, $555.600. Uno de 10 elementos de la marca Kairos en promoción cuesta $210.000.
Otro estilo de electrodoméstico son los calefactores eléctricos en formato panel, que ofrecen calor constante y silencioso por convección natural o radiación sin resecar el aire. Además, son fáciles de instalar y algunos tienen Wi-Fi. Hay una gran variedad de marcas y también precios, que pueden ir de los $56.000 a los $140.000 según su tamaño y capacidad.
Las estufas halógenas eléctricas de tres velas pueden tener un costo que ronda entre $25.000 y $55.000. Es el caso de las marcas Exahome, Vitta y Foco. La marca Liliana ofrece también una alternativa similar, pero con un calor radiante suave y con mayor vida útil: los calefactores infrarrojos cuyo costo parte de los $42.000 y puede ascender hasta los $63.000.