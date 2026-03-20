El fin de semana largo en Tucumán: el rincón secreto con cascadas a solo 50 km de la Capital

En la espesura de las yungas mezcladas con el monte chaqueño, el silencio se rompe cuando el borboteo de la caídas de agua se hace eco a lo lejos. Caminar a contracorriente dará resultados que valgan la pena: un salto de 15 metros de altura al final del trayecto que demuestra el esplendor de Villa Padre Monti, un enclave que en secreto esconde las maravillas de un destino que muchos miran de soslayo.