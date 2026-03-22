La reaparición que ilusiona a Andrés Yllana y que puede permitirle a San Martín crecer en el juego

La jugada del empate terminó siendo la mejor muestra de eso. “Caco” fue quien puso la pelota al área para que Juárez apareciera por el segundo palo y marcara el 1 a 1. Esa asistencia no sólo quedó como una acción decisiva dentro del resultado; también confirmó que su ingreso tuvo peso real en el partido. En ese sentido, para un futbolista que volvía a sumar minutos después de un desgarro, ese dato cobra todavía más valor. García no jugaba desde el triunfo frente a Almagro, en la segunda fecha, y aun así entró con personalidad, decisión y una lectura bastante clara de lo que necesitaba el equipo.