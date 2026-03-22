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"Queríamos jugarla": un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

Exequiel Palacios llegó al país, lamentó que no se dispute el cruce con el campeón europeo y ya puso el foco en los amistosos en la Bombonera.

DECLARACIÓN. Palacios arribó a Ezeiza para sumarse a la Selección y dejó su postura tras la suspensión del cruce con España. DECLARACIÓN. Palacios arribó a Ezeiza para sumarse a la Selección y dejó su postura tras la suspensión del cruce con España.
Hace 2 Hs

Exequiel Palacios fue el primero en llegar al país y su mensaje dejó en claro qué sentía el plantel argentino tras la suspensión de la Finalissima ante España. El mediocampista, que aterrizó en Ezeiza para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni, lamentó no haber podido disputar ese partido y rápidamente enfocó la mirada en lo que viene.

“Nosotros obviamente queríamos jugarla. Era un partido importante, una final más”, expresó el futbolista del Bayer Leverkusen, que también buscó bajar la polémica en torno a las versiones que circularon desde Europa sobre la cancelación del encuentro.

El duelo entre los campeones de América y Europa estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, pero se suspendió por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre las federaciones para reprogramarlo en otra sede. Mientras desde España deslizaron cuestionamientos hacia la postura argentina, tanto Claudio Tapia como Alejandro Domínguez sostuvieron que las condiciones propuestas favorecían a la parte europea.

En esa línea, Palacios se alineó con la postura dirigencial y remarcó que la intención del plantel siempre fue disputar el partido. “Se habló de muchos lugares, pero ya pasó. Se suspendió y ahora vamos a pensar en los amistosos que se nos vienen para tratar de hacerlo de la mejor manera”, dijo.

La Selección jugará dos amistosos en la Bombonera durante la fecha FIFA. El primero será ante Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 y luego enfrentará a Zambia, también en el mismo estadio y horario. Las entradas se pondrán a la venta desde el lunes 23 a través de la plataforma Deportick y el canje se realizará en las boleterías del estadio de Huracán entre el martes 24 y el jueves 26, de 9 a 15.

En lo personal, el tucumano destacó su presente y valoró la continuidad dentro del ciclo. “Estoy feliz y agradecido de que el cuerpo técnico siga confiando en mí. Me siento mucho mejor, tomando el ritmo que necesitaba después de estar parado mucho tiempo por una lesión, así que llego en un buen momento y quiero disfrutar”, expresó.

Palacios suma 37 partidos con la Selección, con seis asistencias y participación en procesos que incluyeron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. En la cita mundialista disputó minutos frente a México, Australia y Croacia.

De cara a lo que viene, el mediocampista también puso el foco en el objetivo mayor. “Pasó muy rápido, somos conscientes de que vamos a ir a defender el título y a tratar de dar lo mejor para que el país siga bien arriba”, afirmó.

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