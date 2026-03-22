"Queríamos jugarla": un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

La Selección jugará dos amistosos en la Bombonera durante la fecha FIFA. El primero será ante Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 y luego enfrentará a Zambia, también en el mismo estadio y horario. Las entradas se pondrán a la venta desde el lunes 23 a través de la plataforma Deportick y el canje se realizará en las boleterías del estadio de Huracán entre el martes 24 y el jueves 26, de 9 a 15.