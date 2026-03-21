Secciones
DeportesFútbol

El desafiante mensaje de "Chiqui" Tapia a España tras la cancelación de la Finalissima

El presidente de la AFA reaccionó con una frase irónica luego de que la Roja confirmara amistosos y dejó un mensaje con tono polémico.

El desafiante mensaje de Chiqui Tapia a España tras la cancelación de la Finalissima
Hace 46 Min

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España no pasó desapercibida y sumó un nuevo capítulo tras el mensaje que publicó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en sus redes sociales.

El dirigente reaccionó luego de que la selección europea confirmara una serie de amistosos para la misma fecha en la que estaba previsto el duelo entre campeones continentales, lo que reavivó la polémica por la caída del partido.

“Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios”, escribió Tapia, en un mensaje con tono irónico dirigido a España.

Sus palabras apuntaron a las negociaciones frustradas para definir una sede alternativa, ya que se habían barajado opciones como Italia o Inglaterra antes de que finalmente se decidiera cancelar el encuentro.

El desafiante mensaje de Chiqui Tapia a España tras la cancelación de la Finalissima

Un nuevo capítulo tras la cancelación

Mientras España organizó amistosos frente a Serbia y Egipto, la Selección argentina también ajustó su agenda y disputará un partido en la misma fecha FIFA. Sin embargo, la frase de Tapia dejó en evidencia que la tensión entre ambas federaciones sigue latente tras la caída de un cruce que generaba gran expectativa.

Temas Selección Argentina de fútbolSelección española de fútbolClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas

Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas

La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

La selección femenina iraní de fútbol fue homenajeada en Teherán

La selección femenina iraní de fútbol fue homenajeada en Teherán

Chiqui Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima

"Chiqui" Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima

Tras la caída de la Finalissima, España ya tiene sede para su amistoso

Tras la caída de la Finalissima, España ya tiene sede para su amistoso

Lo más popular
¿Tanto costaba visitar La Madrid?
1

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán
2

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla
3

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa
4

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor
5

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata
6

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Más Noticias
La última predicción de Cherquis Bialo sobre la selección argentina y su futuro en el Mundial 2026

La última predicción de Cherquis Bialo sobre la selección argentina y su futuro en el Mundial 2026

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

El triunfo que Atlético necesitaba: un cabezazo de Ferreira para volver a sonreír

El triunfo que Atlético necesitaba: un cabezazo de Ferreira para volver a sonreír

1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

Juárez, héroe sobre la hora: San Martín de Tucumán rescató un empate que puede valer mucho

Juárez, héroe sobre la hora: San Martín de Tucumán rescató un empate que puede valer mucho

San Martín, entre el desorden y el carácter: empate con sabor a alivio en San Juan

San Martín, entre el desorden y el carácter: empate con sabor a alivio en San Juan

El 1x1 de San Martín: Juárez salvó un empate en una noche irregular

El 1x1 de San Martín: Juárez salvó un empate en una noche irregular

Comentarios