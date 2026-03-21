El desafiante mensaje de "Chiqui" Tapia a España tras la cancelación de la Finalissima

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España no pasó desapercibida y sumó un nuevo capítulo tras el mensaje que publicó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en sus redes sociales.
El dirigente reaccionó luego de que la selección europea confirmara una serie de amistosos para la misma fecha en la que estaba previsto el duelo entre campeones continentales, lo que reavivó la polémica por la caída del partido.
“Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios”, escribió Tapia, en un mensaje con tono irónico dirigido a España.
Sus palabras apuntaron a las negociaciones frustradas para definir una sede alternativa, ya que se habían barajado opciones como Italia o Inglaterra antes de que finalmente se decidiera cancelar el encuentro.
Un nuevo capítulo tras la cancelación
Mientras España organizó amistosos frente a Serbia y Egipto, la Selección argentina también ajustó su agenda y disputará un partido en la misma fecha FIFA. Sin embargo, la frase de Tapia dejó en evidencia que la tensión entre ambas federaciones sigue latente tras la caída de un cruce que generaba gran expectativa.