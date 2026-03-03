Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

En la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof protagonizó un discurso que combinó críticas directas al Gobierno Nacional y la proyección de una estrategia política de cara al futuro. El mandatario bonaerense sostuvo que “la construcción de una alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a Milei’”, en alusión directa al presidente y planteó la necesidad de un proyecto productivo y federal capaz de entusiasmar a una sociedad desgastada por la crisis económica.