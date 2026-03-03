Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

En la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof protagonizó un discurso que combinó críticas directas al Gobierno Nacional y la proyección de una estrategia política de cara al futuro. El mandatario bonaerense sostuvo que “la construcción de una alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a Milei’”, en alusión directa al presidente y planteó la necesidad de un proyecto productivo y federal capaz de entusiasmar a una sociedad desgastada por la crisis económica.
La intervención de Kicillof se situó en el contexto de fuertes tensiones entre la provincia y la Nación, con denuncias de recortes de transferencias, paralización de obras públicas y centralización fiscal.
Extorsión
El gobernador remarcó: “Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país, un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión”.
En su llamado a la acción, Kicillof propuso: “No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas”.