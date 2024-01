Leonel Vega, juventud y vocación de marca para el mediocampo de Atlético Tucumán

Y claro, también es vital el apoyo de su familia. “Todos desde chico me apoyan, me apoyaron siempre desde que arranqué; ellos también son clave para que hoy en día yo pueda estar acá en el plantel de Primera. Cuando me fui, me quería volver de Rosario, porque no jugaba, en la primera pretemporada no me tenían mucho en cuenta, la pasaba muy mal, y mi familia estuvo siempre apoyándome. Nunca me dejaron caer, por eso nunca bajé los brazos”, reflexiona Vega.