Qué dijeron los jugadores de Atlético Tucumán tras la victoria frente a Gimnasia

Atlético Tucumán cambió el clima. Pasó de la tensión contenida al desahogo; de la mirada seria a la sonrisa. Del lamento por alguna pelota que entró -o que no debería haber entrado- al festejo de un 1-0 tan justo como necesario. Es apenas el primer paso en el ciclo de Julio César Falcioni, es cierto, pero el “Decano” se sacó una gran mochila de encima ante Gimnasia. Lo sabe el entrenador, lo sabe la gente y, por supuesto, lo saben los protagonistas.