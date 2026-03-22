Vuelve Encuentros LA GACETA

Con una propuesta renovada y una agenda ampliada, Encuentros LA GACETA regresa en 2026 para consolidarse como uno de los espacios de análisis y debate más influyentes del NOA. Bajo el lema “Las conversaciones que anticipan el futuro de la región”, el ciclo retoma su apuesta por reunir a los protagonistas de los sectores más dinámicos para interpretar el presente y proyectar escenarios posibles.
En esta nueva edición, lejos de un formato tradicional de eventos, Encuentros LA GACETA se posiciona como una plataforma de contenido periodístico que combina entrevistas en los estudios centrales de LA GACETA, paneles y un espacio de networking mediante conversaciones en profundidad con líderes, empresarios, especialistas y referentes sociales.
En esta nueva edición, el ciclo amplía su alcance incorporando nuevos sectores estratégicos y sumando voces expertas. Cada encuentro estará dedicado a un eje temático específico -educación, innovación, economía, campo y agroindustria, bienestar o liderazgo- con el foco puesto en ofrecer una lectura profunda de los temas que atraviesan a Tucumán y a la región.
Uno de los rasgos distintivos del ciclo es su ecosistema multiplataforma. Cada encuentro trasciende el evento en sí para convertirse en contenido que circula en todas las plataformas del medio, multiplicando su alcance tanto en audiencias masivas como segmentadas. Esta lógica, que articula lo presencial con lo digital, garantiza su impacto y el de los participantes.
El campo tendrá su lugar
En su edición 2026, el ciclo apuesta una vez más por sectores dinámicos, centrales en la economía de nuestro país. En un capítulo especial, previsto para agosto, referentes y especialistas analizarán los principales temas que hoy atraviesan la agenda del campo.
El encuentro abordará, entre otros ejes, las herramientas financieras para el desarrollo regional, el impacto del clima en la toma de decisiones de cara a la campaña 2026 y el nuevo escenario industrial con foco en los desafíos de la próxima zafra. También se pondrá en discusión la situación del sector citrícola frente al contexto internacional.
La agenda incluirá además el análisis del negocio de granos -tanto desde el manejo agronómico como económico-, el debate en torno a la Ley de Semillas y el rol de la maquinaria agrícola en la productividad. En paralelo, se sumarán contenidos vinculados a la incorporación de tecnología, como el uso de drones y aplicaciones de inteligencia artificial en el agro. El encuentro se completará con un tema estructural para la actividad: la conectividad y el estado de los caminos rurales, claves para el desarrollo productivo en la región.