Vuelve Encuentros LA GACETA

La agenda incluirá además el análisis del negocio de granos -tanto desde el manejo agronómico como económico-, el debate en torno a la Ley de Semillas y el rol de la maquinaria agrícola en la productividad. En paralelo, se sumarán contenidos vinculados a la incorporación de tecnología, como el uso de drones y aplicaciones de inteligencia artificial en el agro. El encuentro se completará con un tema estructural para la actividad: la conectividad y el estado de los caminos rurales, claves para el desarrollo productivo en la región.