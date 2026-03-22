Compañía Mercantil refuerza su presencia en el NOA

Su cargador frontal 444G es ideal para trabajos en “feedlot”, patios de alimentación animal, limpieza y nivelación, carga de camiones y transporte de rollos de alfalfa. La versión P del cargador está pensada para ingenios: trabajos en calderas, acarreo de bagazo, maniobras en espacios confinados dentro y fuera del ingenio, transporte de materiales, carga de camiones y manipulación de ripio, piedras y arena para obras de infraestructura interna. Sus minicargadoras también pueden utilizarse en estas tareas, con distintas opciones de manipulación de carga.