Compañía Mercantil refuerza su presencia en el NOA

Con ocho sucursales y presencia en todo el NOA y NEA, Compañía Mercantil confirma su participación en una nueva edición de la Expo Apronor, uno de los eventos más importantes de la región para el agro.
Tras 75 años en el rubro, la empresa tiene claras las necesidades del sector. Más allá de los requerimientos de maquinaria de última tecnología, característica principal de John Deere, reafirma la importancia de contar con un servicio de posventa que supere la excelencia.
Compañía Mercantil acompaña obras con equipos líderes, tecnología aplicada y “un respaldo siempre presente”. “No es una promesa, es una forma de trabajar. Este concesionario oficial de John Deere está presente en cada etapa del ciclo de sus clientes: en la siembra y en la cosecha, en la primera pala y en la obra terminada”, señaló la empresa.
“El tiempo cambia, pero la confianza se mantiene, porque un círculo no se corta: une personas, une generaciones, une provincias enteras bajo un mismo compromiso”, añadió.
Distintas soluciones
Compañía Mercantil cuenta con un porfolio completo de maquinaria agrícola y de construcción. Pero su propuesta va más allá: ofrece máquinas de construcción para resolver necesidades del campo. ¿El beneficio principal? Productores que trabajan en ambos sistemas pueden aprovechar al máximo sus flotas.
Su cargador frontal 444G es ideal para trabajos en “feedlot”, patios de alimentación animal, limpieza y nivelación, carga de camiones y transporte de rollos de alfalfa. La versión P del cargador está pensada para ingenios: trabajos en calderas, acarreo de bagazo, maniobras en espacios confinados dentro y fuera del ingenio, transporte de materiales, carga de camiones y manipulación de ripio, piedras y arena para obras de infraestructura interna. Sus minicargadoras también pueden utilizarse en estas tareas, con distintas opciones de manipulación de carga.
Por otro lado, las retroexcavadoras son el producto más versátil: sirven para la carga de camiones con distintos materiales, la preparación de alimentos en ganadería, la limpieza de canales, el dragado de estanques y piletones de contención, e incluso la apertura de zanjas para tuberías.
Las motoniveladoras, a su vez, se emplean en el mantenimiento de caminos, la homogeneización de materiales, la creación de diques de cola, y el corte y nivelado.
Versatilidad, funcionalidad, soluciones, garantía, respaldo y asesoramiento son parte de la oferta de Compañía Mercantil, que permite seguir creciendo en el mercado desde hace 75 años. Por eso, son parte del círculo de confianza. Te esperan en su stand de Apronor los días 26, 27 y 28 de marzo: centro de operaciones, charlas técnicas, exhibiciones, juegos y mucho más. Acercate y conocé todas sus propuestas.