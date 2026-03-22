Toyota desembarca con potencia, tecnología y novedades

En el marco de Expo Apronor 2026, Toyota Line Up SA reafirma su compromiso con el desarrollo del sector agroindustrial del NOA, acompañando una vez más uno de los encuentros más relevantes para la producción regional.
Como concesionario oficial Toyota en Tucumán, la compañía presenta un espacio especialmente diseñado para acercar soluciones de movilidad pensadas para el trabajo y la eficiencia. En este contexto, modelos como Hilux y SW4 se consolidan como protagonistas, destacándose por su confiabilidad, robustez y desempeño en condiciones exigentes.
En esta edición, la marca incorpora Toyota 10, una propuesta que amplía la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, junto con los servicios conectados de Toyota, que permiten una gestión más inteligente, segura y eficiente de cada unidad.
Expo Apronor es el escenario elegido para acompañar el lanzamiento del nuevo Yaris Cross, un modelo que introduce una nueva alternativa dentro del portfolio de la marca, combinando tecnología, diseño y versatilidad para distintos perfiles de usuario. El stand ofrecerá asesoramiento personalizado, propuestas comerciales y espacios de interacción a través de Club Toyota, fortaleciendo el vínculo con clientes actuales y potenciales. Además, se llevará adelante una clínica de manejo “off-road”, en el que los participantes podrán experimentar en primera persona las capacidades de los vehículos en un entorno controlado y guiado por especialistas.
En el marco de la nueva edición de la Expo, Toyota Line Up se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento productivo de la región.