Toyota desembarca con potencia, tecnología y novedades

Expo Apronor es el escenario elegido para acompañar el lanzamiento del nuevo Yaris Cross, un modelo que introduce una nueva alternativa dentro del portfolio de la marca, combinando tecnología, diseño y versatilidad para distintos perfiles de usuario. El stand ofrecerá asesoramiento personalizado, propuestas comerciales y espacios de interacción a través de Club Toyota, fortaleciendo el vínculo con clientes actuales y potenciales. Además, se llevará adelante una clínica de manejo “off-road”, en el que los participantes podrán experimentar en primera persona las capacidades de los vehículos en un entorno controlado y guiado por especialistas.