Expo Apronor: el pulso del campo en un año clave para los productores

En el marco de su novena edición, la Expo Apronor se consolida como uno de los principales termómetros del sector agropecuario del norte argentino. Este año, además, el evento coincide con un hito institucional: los 10 años de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), lo que invita no sólo a mirar la actualidad, sino también a reflexionar sobre la trayectoria de la entidad. La muestra se realizará el 26, 27 y 28 de marzo, en el predio de la Ramada de Abajo (ruta provincial 317, kilómetro 9,5).
Hugo Meloni, presidente de Apronor, destacó que esta edición tiene un significado especial. “Las fechas redondas siempre se prestan para hacer un balance. Y esta novena Expo llega justo en el décimo aniversario de la institución, lo que la vuelve aún más significativa”, señaló.
Desde el punto de vista económico, el contexto también aporta un matiz particular. El dirigente explicó que el sector viene de atravesar tres campañas muy complejas, afectadas por la sequía y plagas como la chicharrita. Sin embargo, la campaña actual genera expectativas moderadas. “Parecería que esta campaña le va a permitir al productor que pudo sostenerse empezar a enderezar las cuentas, reducir deudas y mirar con algo más de optimismo el futuro”, afirmó.
En ese escenario, la Expo aparece como un espacio clave para el reencuentro del sector con la innovación. Meloni subrayó el crecimiento sostenido de la tecnología aplicada al agro, especialmente en el uso de drones. “Hace pocos años eran una promesa, hoy son una realidad. Se han popularizado, bajaron mucho de precio y cada vez más empresas los ofrecen. No sería raro que en poco tiempo desplacen a las fumigadoras en superficies más pequeñas”, explicó.
Más allá de lo productivo, la exposición también refleja el rol gremial de Apronor, que en estos 10 años ha buscado representar los intereses de los productores frente a políticas que consideran perjudiciales, como las retenciones o ciertas regulaciones. “Hemos tenido avances, pero también muchos pendientes, como mejorar la infraestructura o reducir costos logísticos”, reconoció.
A pesar de esos desafíos, la Expo se ha consolidado como un espacio de crecimiento sostenido. En esta edición, contará con más de 100 stands y una superficie que supera los 70.000 m² de exposición, además de áreas destinadas a demostraciones y actividades dinámicas. La respuesta de las empresas fue en aumento, especialmente en los últimos meses, acompañando un clima de mayor expectativa en el sector.
“Siempre con cautela, pero vemos un mayor interés y acompañamiento. La Expo ha ido creciendo año a año y hoy es un punto de encuentro fundamental para el campo”, concluyó Meloni.
Con una combinación de balance, expectativa y renovación tecnológica, la Expo Apronor 2026 se presentará como una síntesis del momento que atraviesa el agro: un sector que, tras años difíciles, busca recuperar impulso sin perder de vista los desafíos estructurales que aún persisten.