Expo Apronor: el pulso del campo en un año clave para los productores

En el marco de su novena edición, la Expo Apronor se consolida como uno de los principales termómetros del sector agropecuario del norte argentino. Este año, además, el evento coincide con un hito institucional: los 10 años de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), lo que invita no sólo a mirar la actualidad, sino también a reflexionar sobre la trayectoria de la entidad. La muestra se realizará el 26, 27 y 28 de marzo, en el predio de la Ramada de Abajo (ruta provincial 317, kilómetro 9,5).