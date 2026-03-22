Amarok: beneficios y financiación

“Vamos a presentar todo nuestro portafolio de productos, con un foco muy fuerte en el segmento de pick-ups, que hoy es nuestro gran diferencial en la provincia”, explicó René Bustos, gerente Comercial de VW Alperovich. En ese sentido, la estrella del stand será la Volkswagen Amarok, modelo que lidera el mercado tucumano desde hace más de una década –afirmó-.