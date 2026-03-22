Amarok: beneficios y financiación

En el marco de una nueva edición de la Exposición Apronor, Volkswagen Alperovich se prepara para desplegar una propuesta integral que combina innovación, financiación y una fuerte orientación al productor, pero también al público urbano que encuentra en sus vehículos una solución versátil para el día a día.
“Vamos a presentar todo nuestro portafolio de productos, con un foco muy fuerte en el segmento de pick-ups, que hoy es nuestro gran diferencial en la provincia”, explicó René Bustos, gerente Comercial de VW Alperovich. En ese sentido, la estrella del stand será la Volkswagen Amarok, modelo que lidera el mercado tucumano desde hace más de una década –afirmó-.
Según destacan desde la empresa, en Tucumán la Amarok ha logrado consolidarse como la preferida. “Terminamos 2025 liderando el mercado, y con datos de hasta el 15 de marzo, este año tiene la misma condición”, expresó.
Este escenario responde a un uso que excede lo estrictamente productivo. “A diferencia de otras provincias con mayor extensión agrícola, en Tucumán la camioneta no es solo una herramienta de trabajo. La elige un abogado, un comerciante, un docente. Es un vehículo de uso cotidiano”, remarcó Bustos.
Una de las versiones más demandadas es la línea de entrada, conocida como Trendline, que se posiciona como la opción más accesible del mercado dentro de su segmento.
Exclusivo para la Expo
Uno de los grandes atractivos que llevará la empresa a la muestra será una propuesta comercial especialmente diseñada para el evento. Durante los días de la exposición, la Amarok contará con precios promocionales desde $45,5 millones, junto a una financiación a tasa 0% de hasta $20 millones.
Esto permite que, con un anticipo o vehículo usado de aproximadamente $25 millones, los interesados puedan acceder a una pick-up 0 km en cuotas fijas y en pesos.
A ello se suma un beneficio clave: la exención del impuesto a los Ingresos Brutos -equivalente al 2% del valor de la unidad- gracias a un decreto provincial vigente durante la muestra. “Esto puede representar un ahorro de entre $2 millones y $3 millones en este impuesto, dependiendo del valor del vehículo”, subrayó el gerente.
Además, estarán disponibles herramientas de financiación específicas como las líneas del Banco Nación, con tasas preferenciales y plazos extendidos.
Más allá de las pick-ups, el stand de Alperovich Volkswagen incluirá una amplia gama de modelos: La Volkswagen Saveiro, ideal para uso urbano y comercial; SUVs como Tiguan; la Taos; sedanes como el Vento; y el Volkswagen Tera, uno de los autos más vendidos en Brasil y próximo a producirse en Argentina.
Esta diversidad busca responder tanto a las necesidades del sector agroindustrial como a las demandas del mercado urbano.