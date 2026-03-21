Desde 25 de Mayo y Chile, las historias detrás de las camisetas de Atlético Tucumán

Faltando casi dos horas para el pitazo inicial, la previa “decana” ya está en marcha. En un escalón de Rivadavia y Uruguay está sentado Franco Navarro, junto a su padre, su hijo y un amigo. Franco lleva colgada en sus hombros una verdadera reliquia. La titular de mangas largas marca Uhlsport, de 1992. “Me la compró mi viejo cuando yo tenía 16 años. Desde los cinco que me trae a la cancha”, relata, mientras su padre escucha con orgullo. Al contrario de lo que se puede pensar, el hombre no la guarda para ocasiones especiales. “Desde hace siete años la traigo todos los partidos. Muchas veces me la quisieron comprar, pero esta no tiene precio”, sostiene. Aunque admite que ya tiene su desgaste, asegura que todavía aguanta, mientras señala algunas roturas propias del paso del tiempo.