Parque 9 de Julio: inician la recuperación integral del Rosedal

El proyecto, que fue un pedido de la intendenta Rossana Chahla, contempla una intervención tanto en la estructura arquitectónica como en el componente paisajístico del paseo, respetando su diseño original. Se destacan la incorporación de 1.000 nuevos rosales, la plantación de 200 arbustos de buxus, la construcción de nueva caminería y la instalación de un sistema de iluminación renovado.