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Parque 9 de Julio: inician la recuperación integral del Rosedal

El proyecto, que fue un pedido de la intendenta Rossana Chahla, contempla una intervención tanto en la estructura arquitectónica como en el componente paisajístico del paseo, respetando su diseño original.

Parque 9 de Julio: inician la recuperación integral del Rosedal
Hace 5 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un proceso de recuperación y revalorización integral del Rosedal del parque 9 de Julio, con el objetivo de devolverle su brillo a uno de los espacios verdes más representativos de la Capital. 

El proyecto, que fue un pedido de la intendenta Rossana Chahla, contempla una intervención tanto en la estructura arquitectónica como en el componente paisajístico del paseo, respetando su diseño original. Se destacan la incorporación de 1.000 nuevos rosales, la plantación de 200 arbustos de buxus, la construcción de nueva caminería y la instalación de un sistema de iluminación renovado. 

Se avanzará con tareas de restauración en la pérgola, que incluyen trabajos de pintura y poda de enredaderas. En el sector central donde se ubican los rosales se prevé una reformulación de la caminería. También se colocarán 20 columnas de iluminación en el interior del predio.

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