El pescado será clave para ser felices en los próximos años

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, el cuerpo humano no sintetiza Omega-3 en cantidades suficientes, por lo que su ingesta a través de la dieta resulta indispensable para mantener funciones esenciales en el organismo. Las investigaciones, bajadas de la línea científica de la psiquiatría nutricional, básicamente concluyen que comer pescado -y todo lo que tenga vínculo con los productos de mar- sirven para ser más felices; influyen en el estado de ánimo y la salud mental.