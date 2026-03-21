Patricia Bullrich probó el sánguche de milanesa tucumano: el veredicto de la senadora nacional

En simultáneo, en Tucumán se vivieron dos eventos de relevancia: la llegada del presidente Javier Milei y el gabinete presidencial en el marco del Foro Económico del Norte Argentino (Fenoa) y la conmemoración de la Semana del Sánguche de Milanesa, plato fundamental de la cultura gastronómica. El cruce ocurrió en el recinto del Hilton Garden Inn, donde la senadora nacional, Patricia Bullrich, disertante del evento por las políticas públicas, probó y dio su veredicto sobre el manjar tucumano.
A través de su cuenta de Instagram, la Fundación Federalismo y Libertad, encargada de la organización de Fenoa 2026, compartió la reacción de la funcionaria tras degustar la preparación. Entre onomatopeyas y reversiones culinarias en el momento de la cata, la dirigente no dudó en felicitar a los tucumanos por el sabor obtenido.
El veredicto de Patricia Bullrich tras probar el sánguche de milanesa
“Me voy a comer el mejor sánguche de milanesa del país que es de Tucumán”, afirmó en el inicio del video la senadora nacional. Tras saborear el primer bocado, la ex ministra de Seguridad atinó a decir que “estaba increíble”. Allí decidió realizar un experimento y se unió a los comensales que prefieren combinar las papas fritas entre los panes. “Queda impresionante”, sentenció.
Luego revisó cuáles eran los ingredientes: “Tiene huevo, tiene de todo ¿no?”, expresó procediendo a dar otro mordisco. Acto seguido bromeó: “Soy un desastre, se me va por todos lados”, dijo en tono ligero, mientras intentaba limpiar las manchas de aderezo a las que los tucumanos estamos acostumbrados.
Debates económicos y figuras nacionales en el NOA
Ante la pregunta por la puntuación, la referente agregó algo de suspenso: “¿Del uno al 10? 10 tucumanos”, concluyó tras una breve pausa. En su paso por la provincia, Patricia Bullrich expuso en la decimocuarta edición del Foro Económico del NOA. En su ponencia, habló de los proyectos reformistas del Gobierno Nacional, defendió la nueva ley laboral, ponderó los logros en seguridad y determinó el nivel socioeconómico de Tucumán, buscando las causas en los sistemas políticos y electorales que administran el poder.
En la jornada, que se consagró como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región, participaron un amplio número de disertantes, entre los que se destacaban el presidente Javier Milei; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También presentaron sus visiones el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.