Patricia Bullrich probó el sánguche de milanesa tucumano: el veredicto de la senadora nacional

En la jornada, que se consagró como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región, participaron un amplio número de disertantes, entre los que se destacaban el presidente Javier Milei; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También presentaron sus visiones el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.