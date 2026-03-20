Patricia Bullrich llamó a invertir para que el norte “deje de ser pobre”

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) fue la sexta oradora del Foro Económico del NOA organizado por la fundación Federalismo y Libertad. Su ponencia se basó en el modo en el que el Gobierno nacional diagrama los proyectos reformistas en el Congreso de la Nación: defendió la nueva ley laboral, ponderó los logros en seguridad y aseguró que el norte argentino es “pobre” a causa de los sistemas políticos y electorales que administran el poder.
La ex ministra de Seguridad de la Nación lideró la exposición llamada “Las reformas que están transformando la Argentina”. La parlamentaria remarcó que el presidente Javier Milei ejecutó cambios en el país que durante años no se concretaron “por falta de voluntad política, de convicción y de ideas claras”. Indicó que se trata de un equilibrio entre imponer una “marcha fuerte en la locomotora” hacia adelante y la necesidad de, al mismo tiempo, articular con los “vagones que tenemos que llevar y no se tienen que descarrilar”.
“El norte es pobre”
La senadora nacional analizó el estado de situación del norte argentino. Consideró que, lejos de ser un sector productivo, “es de los estados más grandes de todo el país, donde hay más empleados públicos que privados, donde las empresas sobreviven con dificultades; donde no se pone el foco en la producción ni en la reducción de gasto, sino en la construcción de un Estado que todo lo soluciona”. Y sostuvo que el gobierno de Milei busca revertir esa posición.
“Quisiera que uno de ustedes, de los que están acá, me explique la razón de la pobreza del norte”, consultó Bullrich al auditorio. Alguien de las primeras filas deslizó que “por la corrupción”, aunque la senadora replicó que lo es por el sistema institucional, político y electoral (en este punto mencionó el sistema de acoples de Tucumán). “Son las bases que sientan la calidad de una democracia”, advirtió.
Sobre el noroeste argentino, Bullrich manifestó que la reforma laboral mejorará la formalidad de las economías regionales y hará crecer a las pymes.
La senadora comparó al país con Uruguay. Según diferenció, el estado vecino cuenta con 12 empresas cada 50.000 habitantes, mientras que en Argentina hay 12 cada 50.000. “Queremos que la matriz productiva del norte cambie de una matriz estatista a una privada. Ese es nuestro objetivo fundamental en el norte”, declaró. Y agregó: “no es pobre Tucumán, no son pobres los tucumanos. La pobreza está en los sistemas políticos”.
La senadora nacional aseguró que con la reforma laboral se generó confianza, y apostó a que las empresas completen la ecuación productiva. “Lo que necesitamos es que ustedes tomen cada instrumento y lo conviertan en puestos de trabajo, en más producción, en que sus provincias dejen de ser las provincias pobres que lloran al Estado nacional y sean provincias productivas, fuertes, autónomas y sin dependencia de los ATN que les tiene que dar el Gobierno nacional. Que sean provincias que produzcan como puede producir Tucumán, que siempre ha sido productiva”, expresó.
Inversiones
La parlamentaria nacional prometió que las mejoras productivas en el norte del país llegarán tras los avances en materia de seguridad. Indicó que es aquí donde están las fronteras “más clientes” de la Argentina, y que cuidar la seguridad es un elemento fundamental para atraer inversiones. “Hoy logramos que Argentina sea el país más seguro de América Latina”, resaltó.
En este sentido, Bullrich habló de las alianzas internacionales. “Tenemos un gobierno amigo en Bolivia, fundamental para destruir la cocaína; tenemos un gobierno amigo en Brasil, para terminar con la zona liberada de Iquique por donde viene el contrabando que entra a la Argentina. Con ellos tenemos que hacer un acuerdo estratégico para que nuestras fronteras sean más seguras”, determinó.
Sobre el acuerdo con el Mercosur, valoró que permitirá que todas las economías regionales se beneficien. “Es una gran oportunidad: tomen lo del Mercosur porque es una gran oportunidad para que el norte no diga más que es pobre. Tenemos la posibilidad de exportar todo eso a un mercado de 450 millones de habitantes. Hay que meterse con todo ahí”, subrayó Bullrich.
Asimismo, la senadora hizo un llamado a las inversiones. “No van a poder guardar más los dólares en el colchón. Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica. Inviertanlos, hagan mejor su casa, mejoren sus negocios”, instó. Y agregó: “más empresas tiene que haber, más ampliación de la base productiva. Ese es nuestro objetivo”.
Búsqueda de consenso
Bullrich ligó la reforma en el sistema institucional con el desarrollo productivo de una sociedad. Afirmó que es la primera la que da paso a las conexiones económicas del futuro. Y para ello se necesitan acuerdos.
En este punto, la líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta llamó a senadores y a diputados a abrir la discusión hacia los costados más cercanos. “Tenemos que sentarnos con otros que piensan distinto. De algunos ya sabemos que nos van a votar todo en contra así que no les damos ni ‘bola’; a esos, ni ‘pelota’. Porque no tiene sentido, uno discute contra una pared. Pero nosotros discutimos con aquellos que intentan tener un grado de reformismo”, dijo.
La senadora nacional insistió en que para poder concretar cambios estructurales en el país se necesita una decisión política inquebrantable. Habló del final de los piquetes y de las estrategias de superávit fiscal. Y fue ovacionada cuando resaltó que “en las extraordinarias hemos logrado que todos los proyectos que mandó el presidente Milei se votaron, todos”. Para lograrlo, contó que a los legisladores disidentes se les propuso una dicotomía entre dos modelos: el libertario y el kirchnerista.
En este marco, Bullrich hizo mención a la reforma laboral y defendió algunos de sus puntos: la flexibilización en las contrataciones, la eliminación del estatuto del periodista y la reducción de la litigiosidad. Con esto, garantizó, “comienza un modelo basado en la convivencia entre empresarios y trabajadores”.