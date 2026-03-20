Patricia Bullrich llamó a invertir para que el norte “deje de ser pobre”

En este punto, la líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta llamó a senadores y a diputados a abrir la discusión hacia los costados más cercanos. “Tenemos que sentarnos con otros que piensan distinto. De algunos ya sabemos que nos van a votar todo en contra así que no les damos ni ‘bola’; a esos, ni ‘pelota’. Porque no tiene sentido, uno discute contra una pared. Pero nosotros discutimos con aquellos que intentan tener un grado de reformismo”, dijo.