Prohibido volar hasta 2055: la historia del pasajero vetado por 30 años

El incidente definitivo ocurrió en diciembre de 2025 en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público holandés, el hombre, de 40 años, tenía un pasaje para un destino, pero decidió saltar una barrera para intentar colarse en un avión distinto. "El personal de seguridad observó el comportamiento del sospechoso, tras lo cual este fue expulsado del avión. El sospechoso ya había intentado, sin éxito, abordar otro avión de esta manera", detalló el organismo oficial en un artículo del medio People.