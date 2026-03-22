Prohibido volar hasta 2055: la historia del pasajero vetado por 30 años

Hay errores que se pagan caro, pero pocos tan costosos como el de un pasajero recurrente de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines. Lo que comenzó como un altercado aislado terminó convirtiéndose en una de las sanciones más severas de la aviación comercial moderna: una prohibición de volar que se extiende por tres décadas. La decisión, que parece sacada de un guion de película, dejará al protagonista de esta historia en tierra firme hasta, al menos, el año 2055.
El conflicto no es nuevo, sino el resultado de una acumulación de incidentes que agotaron la paciencia de las autoridades aeronáuticas. Según los reportes, el hombre —cuya identidad se mantiene bajo reserva— intentó en repetidas ocasiones abordar vuelos sin la autorización correspondiente, desafiando no solo las normas de seguridad sino también los límites de la convivencia a bordo.
Una conducta persistente
Todo comenzó en 2020, cuando el pasajero recibió su primera sanción de cinco años tras, supuestamente, haber agredido a un miembro del personal de tierra. Sin embargo, lejos de reflexionar, en septiembre de 2025 volvió a intentar subir a un avión con destino a Curazao sin permiso. Ante la reincidencia, la empresa decidió sumar otros cinco años a su restricción.
El incidente definitivo ocurrió en diciembre de 2025 en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público holandés, el hombre, de 40 años, tenía un pasaje para un destino, pero decidió saltar una barrera para intentar colarse en un avión distinto. "El personal de seguridad observó el comportamiento del sospechoso, tras lo cual este fue expulsado del avión. El sospechoso ya había intentado, sin éxito, abordar otro avión de esta manera", detalló el organismo oficial en un artículo del medio People.
El respeto como regla innegociable
La reacción del Grupo KLM fue tajante al extender la prohibición por 30 años. Desde la compañía lamentaron haber tenido que llegar a esta instancia, pero subrayaron que la integridad de sus empleados es la prioridad absoluta. La sanción no solo es administrativa, sino que vino acompañada de una multa de 750 euros y una condena a realizar servicios comunitarios.
"En KLM, damos la bienvenida a todos los pasajeros a bordo. Al mismo tiempo, esperamos que todos traten a nuestros compañeros y demás viajeros con respeto", señaló un portavoz de la aerolínea en declaraciones publicadas la revista mencionada. El mismo representante añadió que la seguridad y el bienestar son sus máximas prioridades. "Lamentamos que la situación haya llegado a este punto", concluyó.