Entre vuelos y ajustes finales: el agitado día de Tarucas antes de enfrentar a Yacaré

Sin demasiado tiempo para relajarse, la agenda continuó por la tarde. A las 18.30, Tarucas arribó al club Aranduroga para llevar adelante el tradicional Captain’s Run. La práctica comenzó con un precalentamiento, seguido de trabajos específicos en las formaciones fijas, con especial foco en el line y el maul. Luego, el equipo cerró la jornada con movimientos de manejo de pelota, ajustando detalles de cara al encuentro.