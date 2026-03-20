Entre vuelos y ajustes finales: el agitado día de Tarucas antes de enfrentar a Yacaré

Tarucas vivió una jornada tan extensa como exigente en la previa de su duelo ante Yacaré XV. El equipo del NOA llegó a Corrientes tras un día marcado por traslados, escalas y poco margen para el descanso, en una logística que puso a prueba no solo el físico, sino también la concentración del plantel.
La actividad comenzó temprano, cerca de las 8, cuando la delegación tomó un vuelo rumbo a Buenos Aires. Allí realizaron una breve escala que incluyó el almuerzo, antes de continuar viaje hacia Resistencia, Chaco. Una vez en destino, el plantel cruzó hacia Corrientes, donde quedó alojado en el hotel Marriott, ya enfocado en lo que será el partido.
Sin demasiado tiempo para relajarse, la agenda continuó por la tarde. A las 18.30, Tarucas arribó al club Aranduroga para llevar adelante el tradicional Captain’s Run. La práctica comenzó con un precalentamiento, seguido de trabajos específicos en las formaciones fijas, con especial foco en el line y el maul. Luego, el equipo cerró la jornada con movimientos de manejo de pelota, ajustando detalles de cara al encuentro.
Fue un día largo, intenso y con exigencias logísticas, pero también una muestra del compromiso de un plantel que, pese al desgaste, no negocia la preparación. Tarucas ya está en Corrientes y va por un desafío clave.