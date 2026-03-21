No más soledad para el mono Punch: qué hay de cierto sobre su nueva “novia”

No más soledad para el mono Punch. El animalito que se volvió viral por ser rechazado por su manada, ahora recorrió el mundo en imágenes por un tierno contacto que tuvo con otro animal dentro de su jaula. Punch ya no es más rechazado, ahora tiene con quién jugar y no se trata de su peluche, de quien se apropió tanto que hasta empezó a convidarle su propia comida.