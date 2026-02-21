Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

La historia de Punch, el mono bebé que fue abandonado por su madre y encontró consuelo en un peluche, conmovió al mundo y se volvió viral en redes sociales.

La historia del mono Punch conmovió al mundo: su mamá lo abandonó y se crió con un peluche La historia del mono Punch conmovió al mundo: su mamá lo abandonó y se crió con un peluche Doce TV
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La historia de Punch, un pequeño macaco japonés de apenas siete meses, conmovió al mundo y se volvió viral en redes sociales por un gesto tan simple como desgarrador: abrazar un peluche como si fuera su madre. El mono nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, pero fue abandonado poco después de nacer, una situación que obligó a los cuidadores a intervenir para garantizar su supervivencia.

Diez animales que parecen besarse, aunque no siempre es por amor

Diez animales que parecen besarse, aunque no siempre es por amor

Criado por el personal del zoológico, Punch creció sin el contacto materno que los macacos necesitan durante sus primeros meses de vida. Para aliviar su ansiedad y ayudarlo a adaptarse, los cuidadores le dieron un peluche de orangután, que rápidamente se convirtió en su refugio emocional. Desde entonces, el pequeño mono fue visto cargándolo constantemente, aferrándose a él en momentos de miedo o soledad, como si se tratara de un sustituto de su madre.

La historia de la mamá del mono Punch: el abandono que impactó a todos

Según explicó uno de los cuidadores al diario japonés The Mainichi, la madre de Punch era primeriza y no mostró señales de cuidado hacia la cría. Otro factor que podría haber influido en el abandona fue que el pequeño primate nació durante una ola de calor. 

“La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña, otras madres a veces se encargan del cuidado de los niños, pero no hubo tales señales”, detalló. Como el pequeño estaba sano, optaron por separarlo temporalmente y alimentarlo con leche.

Los macacos bebés suelen aferrarse al pelaje de su madre para sentirse protegidos y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y juguetes. Punch eligió un peluche, cuya textura y forma similar a la de otro primate le brindaron seguridad.

El 19 de enero fue reintroducido por completo al grupo. Al principio, otros monos se mostraron desconfiados y él no soltaba su peluche. Con el paso de las semanas comenzó a interactuar más: lo acicalaban, intentaron jugar y, como cualquier cría, también recibió algunos retos.

El 5 de febrero el zoológico presentó oficialmente su historia en redes sociales y el pequeño macaco se convirtió en un fenómeno viral. Las imágenes de Punch abrazado a su peluche conquistaron a miles de usuarios y lo transformaron en uno de los animales más queridos del momento.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral
4

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales
6

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Comentarios