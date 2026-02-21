¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

La historia de Punch, un pequeño macaco japonés de apenas siete meses, conmovió al mundo y se volvió viral en redes sociales por un gesto tan simple como desgarrador: abrazar un peluche como si fuera su madre. El mono nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, pero fue abandonado poco después de nacer, una situación que obligó a los cuidadores a intervenir para garantizar su supervivencia.
Criado por el personal del zoológico, Punch creció sin el contacto materno que los macacos necesitan durante sus primeros meses de vida. Para aliviar su ansiedad y ayudarlo a adaptarse, los cuidadores le dieron un peluche de orangután, que rápidamente se convirtió en su refugio emocional. Desde entonces, el pequeño mono fue visto cargándolo constantemente, aferrándose a él en momentos de miedo o soledad, como si se tratara de un sustituto de su madre.
La historia de la mamá del mono Punch: el abandono que impactó a todos
Según explicó uno de los cuidadores al diario japonés The Mainichi, la madre de Punch era primeriza y no mostró señales de cuidado hacia la cría. Otro factor que podría haber influido en el abandona fue que el pequeño primate nació durante una ola de calor.
“La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña, otras madres a veces se encargan del cuidado de los niños, pero no hubo tales señales”, detalló. Como el pequeño estaba sano, optaron por separarlo temporalmente y alimentarlo con leche.
Los macacos bebés suelen aferrarse al pelaje de su madre para sentirse protegidos y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y juguetes. Punch eligió un peluche, cuya textura y forma similar a la de otro primate le brindaron seguridad.
El 19 de enero fue reintroducido por completo al grupo. Al principio, otros monos se mostraron desconfiados y él no soltaba su peluche. Con el paso de las semanas comenzó a interactuar más: lo acicalaban, intentaron jugar y, como cualquier cría, también recibió algunos retos.
El 5 de febrero el zoológico presentó oficialmente su historia en redes sociales y el pequeño macaco se convirtió en un fenómeno viral. Las imágenes de Punch abrazado a su peluche conquistaron a miles de usuarios y lo transformaron en uno de los animales más queridos del momento.