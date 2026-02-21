¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

Criado por el personal del zoológico, Punch creció sin el contacto materno que los macacos necesitan durante sus primeros meses de vida. Para aliviar su ansiedad y ayudarlo a adaptarse, los cuidadores le dieron un peluche de orangután, que rápidamente se convirtió en su refugio emocional. Desde entonces, el pequeño mono fue visto cargándolo constantemente, aferrándose a él en momentos de miedo o soledad, como si se tratara de un sustituto de su madre.