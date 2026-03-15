La imagen del mono Punch y el peluche Djungelskog, adorablemente comestible

Las imágenes del mono Punch continúan con su impacto global. El mono huérfano abrazando a un peluche orangután llevó a un restaurante de Buenos Aires y en la Ciudad de México, a una panadería, a rendir homenaje a la emotiva historia.
Punch y Djungelskog, el peluche que el macaco abrazó, fueron replicados en una milanesa con sello argentino y en conchas con marca mexicana. El bodegón argentino El Antojo confeccionó el plato casi artesanal. “Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’. La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que la voy a encuadrar y guardarla”, expresó Cristian Franco. Infobae reproduce lo que el cocinero de “El Antojo” dijo en diálogo con @leanvallerino. Y no es para menos: Franco logró captar la ternura, el gesto que conmovió al mundo, en la carne empanizada.
Los mexicanos de Bestcake en Iztapalapa se esforzaron de igual manera porque el resultado estuvo a la altura de la minuta argentina. “Él nos enseñó que todos necesitamos algo con lo que sentirnos seguros, y eso puede ser un peluche o una suave concha”, promociona su creación la panadería mexicana.
Las piezas forman parte de una colección llamada “Conchiamalitos”, que está acompañada de figuras de paloma, ajolote, capibara, perro y zorro. Pero en internet ya las bautizaron como “Conchanguitos” explica en una nota el portal mexicano Wradio. La preparación es un pan dulce tierno saborizado.
La intervención artística no fue lo único que Punch generó. La secuencia se replicó rápidamente en distintas plataformas y generó miles de debates sobre el bienestar animal y el cuidado de crías huérfanas en cautiverio.