La imagen del mono Punch y el peluche Djungelskog, adorablemente comestible

Punch y Djungelskog, el peluche que el macaco abrazó, fueron replicados en una milanesa con sello argentino y en conchas con marca mexicana. El bodegón argentino El Antojo confeccionó el plato casi artesanal. “Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’. La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que la voy a encuadrar y guardarla”, expresó Cristian Franco. Infobae reproduce lo que el cocinero de “El Antojo” dijo en diálogo con @leanvallerino. Y no es para menos: Franco logró captar la ternura, el gesto que conmovió al mundo, en la carne empanizada.