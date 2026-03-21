Esenciales en el armario para el otoño lluvioso: las prendas que pueden salvarte en estos días

Para los días de lluvia y la entrada del otoño, donde las temperaturas descienden, hay básicos que se repiten necesariamente entre las recomendaciones de los especialistas. La practicidad de construir un fondo de armario de invierno permite plantar cara al paso del tiempo y a las modas pasajeras. Esas prendas a las que primero recurrimos y son pasibles de combinarse con todo, permaneciendo inmóviles en el armario, son las que ayudan a pasar los días de invierno sin mayores complicaciones.