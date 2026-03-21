Esenciales en el armario para el otoño lluvioso: las prendas que pueden salvarte en estos días

Para los tucumanos no hay nada nuevo en el pronóstico del tiempo aún ya empezado el otoño. Los días siguen marcando nubes negras en la aplicación del clima y nuevamente surge la pregunta de qué vestir antes de que la lluvia moje las botamangas de los pantalones y el abrigo poco impermeable.
Para los días de lluvia y la entrada del otoño, donde las temperaturas descienden, hay básicos que se repiten necesariamente entre las recomendaciones de los especialistas. La practicidad de construir un fondo de armario de invierno permite plantar cara al paso del tiempo y a las modas pasajeras. Esas prendas a las que primero recurrimos y son pasibles de combinarse con todo, permaneciendo inmóviles en el armario, son las que ayudan a pasar los días de invierno sin mayores complicaciones.
Desde el sitio especializado Glamour advierten que para conocer qué prendas básicas necesitamos solo hay que hacer un repaso de lo que nos ponemos todas las temporadas de frío y lluvia. Un factor sumamente importante son los materiales: es mejor si la campera o el sombrero están encerados y son repelentes al agua, y es preferible que el pantalón sea 100% algodón antes que un material acrílico.
Las prendas escenciales para un otoño lluvioso
El plumífero liviano
Es la prenda técnica por excelencia que abriga sin estorbar, ideal para cuando el frío aparece sin previo aviso entre chaparrón y chaparrón. Su suavidad y el grosor justo permiten que se adapte a cualquier ocasión sin sumar volumen excesivo, funcionando como una "capa silenciosa". Es especialmente útil para usar debajo de otras chaquetas más finas o de una campera de cuero, marcando la diferencia térmica sin sacrificar la movilidad en los días de mayor intensidad climática.
La parka resistente
Es la prenda a la que siempre terminamos volviendo cada vez que el cielo se pone gris plomo. Su diseño está pensado para aguantar la lluvia y el viento sin que tengamos que preocuparnos por nada más; gracias a su largo cómodo y sus bolsillos prácticos, es la opción más funcional para el trajín diario. Combinada con calzado técnico o botas de lluvia, se convierte en el uniforme definitivo para quienes deben caminar por la ciudad bajo la llovizna persistente.
Botas y botines
Mantener los pies secos es la prioridad número uno cuando las calles tucumanas comienzan a acumular agua, pero eso no implica renunciar a la elegancia. Las botas de esta temporada combinan clase y protección, permitiendo romper la monotonía de los días grises si se eligen en tonos tierra o incluso con algún detalle de animal print. Para quienes prefieren algo más ligero, el botín sigue siendo el rey de la versatilidad, funcionando a la perfección con vaqueros o faldas mientras garantiza comodidad en cada paso.
Jeans oscuros y zapatos marrones
El denim oscuro es el mejor aliado para las jornadas de mal tiempo, ya que disimula mejor las posibles manchas de barro o agua y aporta un contraste sofisticado. Ya sea en corte recto o modelos más relajados, combinar tus jeans favoritos con calzado en tonos marrones —el color estrella de la temporada— crea un equilibrio visual ideal. Desde un mocasín clásico hasta unas zapatillas deportivas resistentes, esta combinación de fondo de armario es una apuesta segura para no fallar.
El bolso impermeable
Llevar todo protegido es fundamental cuando el paraguas no es suficiente. Esta temporada, los bolsos tipo shopper confeccionados en nylon o materiales impermeables son tendencia por su ligereza y gran capacidad. Si buscás algo más compacto, una bandolera técnica también cumple la función de mantener tus pertenencias a salvo del agua. Elegir tonos neutros asegura que combine con todo, aunque un color vibrante puede ser el contrapunto perfecto para iluminar una mañana de nubes bajas.
El toque final del pañuelo estampado
Un buen fular no es solo un accesorio estético; en un día de lluvia es una pieza de ingeniería básica para proteger el cuello de la humedad y el viento. Además de añadir un toque de color y personalidad a un conjunto que suele ser oscuro, su versatilidad permite usarlo de diversas formas: anudado, sobre los hombros o incluso como detalle en el bolso. Es el detalle que demuestra que se puede estar abrigada y cómoda sin descuidar el diseño.