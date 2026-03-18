Verón se metió en el mundo "Peaky Blinders" y sorprendió con su faceta actoral

Uno de los momentos más logrados llega cuando se revive una crítica histórica por su actuación en el Mundial 2002. Ante la frase “mucha gente dice que es puro humo este inglés”, Verón interrumpe con una respuesta que remite a aquella polémica. “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”, replicó, antes de aclarar el malentendido con humor. “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”, agregó, ya metido de lleno en el rol promocional.