Verón se metió en el mundo "Peaky Blinders" y sorprendió con su faceta actoral

En una apuesta publicitaria tan inesperada como efectiva, Juan Sebastián Verón se convirtió en protagonista de una producción audiovisual inspirada en el universo de Peaky Blinders, en el marco del estreno de la película “El Hombre Inmortal”, que llegará a Netflix el próximo 20 de marzo.
La pieza, que rápidamente se viralizó en redes sociales, explota la similitud estética entre el presidente de Estudiantes de La Plata y el icónico personaje Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. Con boina, gesto serio y una presencia dominante, la “Brujita” se mueve en escena con naturalidad, en un registro que mezcla ficción y referencias a su propia historia.
El video, de poco más de un minuto, construye un relato basado en dobles sentidos. A lo largo de la secuencia, distintas voces comentan sobre su figura, en frases que pueden aplicar tanto al líder de la banda británica como al ex futbolista. “Parece que su hijo está siguiendo sus pasos”, se escucha, en alusión tanto a la trama como a Deian Verón, hijo del ex mediocampista.
La narrativa avanza con guiños permanentes. Mientras Verón camina y se sienta a tomar un café, surgen comentarios que remiten a su pasado “¿No estaba exiliado?”, pregunta uno de los presentes, en referencia a la sanción que recibió meses atrás. Otro responde: “Seis meses, hoy es el único que se le planta a la mafia”, reforzando el tono ambiguo entre realidad y ficción.
Uno de los momentos más logrados llega cuando se revive una crítica histórica por su actuación en el Mundial 2002. Ante la frase “mucha gente dice que es puro humo este inglés”, Verón interrumpe con una respuesta que remite a aquella polémica. “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”, replicó, antes de aclarar el malentendido con humor. “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”, agregó, ya metido de lleno en el rol promocional.
âES EL ÃNICO QUE SE LE PLANTA A LA MAFIAâ¦ mucha gente dice que es puro humo este inglÃ©sâ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 18, 2026
La publicidad de Netflix con VerÃ³n. ð ð¦ð·pic.twitter.com/SkBzDCmKIq
Más allá del impacto publicitario, la aparición del dirigente se da en un contexto particular. En los últimos meses, su figura estuvo en el centro de la escena por decisiones institucionales en Estudiantes, como la salida de Eduardo Domínguez y la llegada de Alexander Medina, además de la sanción que lo alejó temporalmente de la actividad oficial.
Esta incursión en el terreno actoral muestra una faceta distinta de Verón, alejada del día a día dirigencial, pero alineada con una estrategia moderna de comunicación. En un formato breve y dinámico, logró captar la atención y conectar con una audiencia global, en un cruce llamativo entre fútbol, cultura pop y marketing.