Serie “Máxima”: Delfina Chaves contó qué escenas fueron censuradas por malestar de los holandeses

Este viernes, Delfina Chaves estuvo en directo en “Tapados de laburo”, el programa que conduce su hermana Paula Chaves en el canal de streaming “Olga”. A dos días del estreno de la segunda temporada de su serie “Máxima”, sobre la vida de la reina de Holanda, contó algunos pormenores sobre las grabaciones, sobre su aporte como argentina y también sobre las escenas de sexo que disgustaron a la audiencia neerlandesa.
La primera temporada de la serie, que está en HBO Max, se estrenó en 2024 y la segunda salió al público apenas este jueves. La actriz contó detalles divertidos sobre el set de grabación, pero también manifestó que la plataforma hizo un “testeo” que les permitió ver un error de decisión. Como consecuencia, los planes para la grabación de la segunda temporada debieron cambiar.
La segunda temporada de “Máxima” ya está en HBO Max.
Si la primera temporada contaba la forma en que se conocían Máxima Zorreguieta y el príncipe Guillermo Alejandro de Orange-Nassau, la segunda fue un poco más allá. Desde el primer capítulo de esta nueva parte, ya se habla del casamiento de Máxima. “La directora lo que cuenta es que las historias de princesas terminan con el casamiento. Ella dice que en el primer capítulo cuenta lo de la boda para poder seguir adelante, porque la historia de Máxima arranca después del casamiento, que es cuando se mete a la familia real”, relató Chaves.
De hecho, la segunda temporada abarca 11 años, desde los preparativos de la gran boda –que fue en 2002– y el crecimiento de Máxima, hasta la coronación –que fue en 2013–. Pero en los hechos, también hay una diferencia. Es que, mientras que la primera parte se basó en un libro cuya autora tuvo acceso a personalidades cercanas a la familia real, la segunda fue un trabajo de investigación de la producción. “Está basada en los hechos históricos, pero detrás de eso está el equipo de directoras y guionistas, que hizo todo un trabajo de investigación”, explicó la protagonista.
Las polémicas escenas de sexo de “Máxima”
Lo que más repercusión tuvo en el entorno de la actriz, y también en la audiencia de Países Bajos, fueron las escenas de sexo que se ambientan en la juventud y el período de noviazgo de la actual pareja real de Holanda. “Muchos hacían el paralelismo de ver a tu mamá y a tu papá teniendo sexo”, comparó Delfina Chaves en relación a la reacción del público holandés.
También contó que antes del lanzamiento de la primera temporada se hizo un análisis de la recepción de la serie y la evaluación fue negativa para estas escenas. “Parece que las escenas de sexo fueron re mal vistas, como que generaron mucho repudio entre las audiencias neerlandesas”, declaró Delfina. Por esta razón, la segunda temporada se quedó sin las partes más íntimas de la pareja.