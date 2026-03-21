Serie “Máxima”: Delfina Chaves contó qué escenas fueron censuradas por malestar de los holandeses

De hecho, la segunda temporada abarca 11 años, desde los preparativos de la gran boda –que fue en 2002– y el crecimiento de Máxima, hasta la coronación –que fue en 2013–. Pero en los hechos, también hay una diferencia. Es que, mientras que la primera parte se basó en un libro cuya autora tuvo acceso a personalidades cercanas a la familia real, la segunda fue un trabajo de investigación de la producción. “Está basada en los hechos históricos, pero detrás de eso está el equipo de directoras y guionistas, que hizo todo un trabajo de investigación”, explicó la protagonista.