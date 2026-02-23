Delfina Chaves se reconcilió con Martijn Lekemeier, su pareja en la serie “Máxima”

La primera en ser consultada sobre los rumores del romance fue Paula Chaves. Aunque intentó no dar demasiada información, su reacción cuando le preguntaron por el noviazgo no dejó lugar a dudas. Más tarde, en una entrevista, los actores confirmaron que había algo más que química. “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro”, respondió Delfina en el momento.