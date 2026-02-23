Secciones
Delfina Chaves se reconcilió con Martijn Lekemeier, su pareja en la serie “Máxima”

La química entre los actores quedó evidenciada durante el rodaje y, luego, con el estreno de "Máxima". La serie está disponible en HBO Max y ya se anunció su segunda temporada.

Foto: Exitoina
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Si algo ya había generado grandes repercusiones con el estreno de “Máxima”, la serie sobre la reina argentina de Países Bajos, fue la química que tenían sus protagonistas. Semanas después del estreno, cuando el público todavía estaba recibiendo la serie y haciendo sus propias críticas, Delfina Chaves –que interpretó a la reina Máxima– y Martijn Lakemeier –que interpretó al rey Guillermo Alejandro–, confirmaron estar en una relación.

Pero el amor no fue suficiente para mantener el vínculo, aun cuando ella se había mudado de Argentina para estar cerca de su nuevo novio. A mediados de 2025, el periodista “Pepe” Ochoa hizo pública la ruptura y, según contó, la separación estuvo motivada por tiempos y proyectos diferentes en los que no coincidieron. “Ella vivía afuera, pero se va a venir para acá, se va a instalar en Argentina”, comentó Ochoa en el momento.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, otra vez juntos

La pareja real holandesa de la ficción decidió retomar su romance en los últimos meses. Las redes sociales fueron la vitrina que dejó ver el regreso de uno de los romances más festejados de los últimos tiempos. Es que el jueves 19 de febrero fue el cumpleaños de Chaves y las fotos que se publicaron dejaron claro que Lakemeier sigue muy presente en su vida.

Seis meses pasaron desde aquel triste anuncio de separación. La confirmación del regreso no tardó en viralizarse luego de que ambos se mostraran juntos en los festejos. Los dos años y medio que pasaron juntos sirvieron para que se dieran cuenta de lo bien que funcionaban en pareja.

El festejo central, en el que estuvieron sus familiares y amigos más cercanos, se hizo el sábado por la noche para aprovechar el fin de semana. La hermana de la cumpleañera, Paula Chaves, y la directora Rocío Crudo fueron dos de las personas a través de las cuales se conoció la reconciliación. Lakemeier llegó de sorpresa a la fiesta para sorprender a su novia con la torta y con una peluca rubia y anteojos amarillos.

El amor de Delfina Chaves que inició durante el rodaje de “Máxima”

El 15 de agosto de 2024 “Máxima” se estrenó en Max. Por entonces ya se hablaba de la buena relación que mantenían sus protagonistas. Para crear un mayor realismo y ambientación, el equipo de casting decidió elegir un actor neerlandés para representar al rey y una actriz argentina para representar a Máxima Zorreguieta. Fue así como Chaves llegó a la megaproducción que ya anunció su segunda temporada.

La primera en ser consultada sobre los rumores del romance fue Paula Chaves. Aunque intentó no dar demasiada información, su reacción cuando le preguntaron por el noviazgo no dejó lugar a dudas. Más tarde, en una entrevista, los actores confirmaron que había algo más que química. “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro”, respondió Delfina en el momento.

