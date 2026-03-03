Máxima tensión en Medio Oriente: Milei recibe al embajador de EE.UU. para ratificar su alineamiento

El presidente Javier Milei recibe al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en la Quinta de Olivos. El encuentro, de alto voltaje geopolítico, se produce en un escenario de extrema fragilidad internacional tras el reciente ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita.
La reunión se inscribe en la estrategia de alineamiento irrestricto de la Casa Rosada con Washington. En las últimas horas, la crisis en Medio Oriente escaló un nuevo peldaño tras la ofensiva iraní contra la sede diplomática en Riad, que provocó incendios y daños materiales.
Este episodio fue la respuesta de Teherán a los bombardeos previos de Estados Unidos e Israel contra objetivos pro-iraníes, al consolidar una espiral de represalias que amenaza con desbordar la región.
Ante este panorama, la administración de Donald Trump ya recomendó a sus ciudadanos abandonar 14 países de la zona. En este escenario, la cita en Olivos busca no solo coordinar una postura diplomática, sino también evaluar el impacto de la crisis en la agenda bilateral.
Lamelas, quien mantiene una relación fluida con Milei desde el inicio de su gestión, actúa como el nexo clave en un momento donde el Gobierno argentino busca consolidarse como el principal aliado estratégico de EE.UU. en la región.