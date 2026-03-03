Secciones

Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Política

Máxima tensión en Medio Oriente: Milei recibe al embajador de EE.UU. para ratificar su alineamiento

La reunión se inscribe en la estrategia de alineamiento irrestricto de la Casa Rosada con Washington.

Javier Milei y Peter Lamelas. Javier Milei y Peter Lamelas.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei recibe al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en la Quinta de Olivos. El encuentro, de alto voltaje geopolítico, se produce en un escenario de extrema fragilidad internacional tras el reciente ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita.

La reunión se inscribe en la estrategia de alineamiento irrestricto de la Casa Rosada con Washington. En las últimas horas, la crisis en Medio Oriente escaló un nuevo peldaño tras la ofensiva iraní contra la sede diplomática en Riad, que provocó incendios y daños materiales. 

Este episodio fue la respuesta de Teherán a los bombardeos previos de Estados Unidos e Israel contra objetivos pro-iraníes, al consolidar una espiral de represalias que amenaza con desbordar la región.

Ante este panorama, la administración de Donald Trump ya recomendó a sus ciudadanos abandonar 14 países de la zona. En este escenario, la cita en Olivos busca no solo coordinar una postura diplomática, sino también evaluar el impacto de la crisis en la agenda bilateral. 

Lamelas, quien mantiene una relación fluida con Milei desde el inicio de su gestión, actúa como el nexo clave en un momento donde el Gobierno argentino busca consolidarse como el principal aliado estratégico de EE.UU. en la región.

Temas Buenos AiresBenjamin NetanyahuDonald TrumpJavier MileiGobierno de MileiPeter Lamelas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
5

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
6

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Más Noticias
Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Petri tildó de golpista a Villarruel y ella no se quedó atrás: Te conozco por el trencito de la alegría con Milei

Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Comentarios