Qué hacer un sábado lluvioso en Tucumán: ciclos de cine, música y más

El equinoccio de otoño dio lugar a una nueva temporada de hojas secas y colores cálidos, mientras que la lluvia aún no da tregua. Obligados a permanecer bajo techo, hay algunos programas bajo el resguardo de una sala o un edificio que pueden disfrutarse igualmente en este día.
En el comienzo del otoño y hasta que termine el fin de semana, las precipitaciones acompañarán las jornadas de los argentinos, trayendo alivio al calor y también algunas complicaciones en cuanto al desarrollo de sus propuestas al aire libre. Pero las iniciativas pueden virar a nuevas opciones bajo techo.
En la jornada de hoy, en San Miguel de Tucumán, los eventos comprenderán tanto los habituales talleres como encuentros más excepcionales. En la semana por la Memoria, la Municipalidad llevará a cabo conversatorios, exposiciones, muestras de artes visuales y proyecciones audiovisuales durante la fecha.
Cine y música en San Miguel de Tucumán
Este sábado, el municipio recordará la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” en las salas tucumanas. A las 20 horas, tanto en el Museo Casa de la Ciudad (Salta 532) como en el Espacio INCAA (San Martín 251), se realizarán exhibiciones de material fílmico con la premisa de estos días.
En el Museo Casa de la Ciudad tendrá lugar el Ciclo “Vecinos Ven Cine” con la proyección de “Infancia Clandestina”, dirigida por Benjamín Ávila. El film narra la historia de un niño que vive en la clandestinidad junto a su familia militante durante la última dictadura militar en Argentina, ofreciendo una mirada sensible sobre la infancia atravesada por el contexto político y represivo de la época.
Mientras que en la Sala Hynes O’Connor del Espacio INCAA se proyectará "El Cóndor y la Niebla", un proyecto de Maximiliano González. El documental analiza la historia política de Brasil, Uruguay y Bolivia en los años 70. Este largometraje aborda el accionar del Plan Cóndor y sus consecuencias devastadoras, que van desde el asesinato de líderes exiliados en Argentina hasta la complicidad de las dictaduras del Cono Sur.
Entre otras opciones que exceden a la efeméride, los conciertos musicales también tendrán lugar, con espectáculos folclóricos y noches de Peña. Peteco Carbajal se presentará esta velada junto a Los Duarte, Mario Cabrera y Gabriel Sánchez en La Casa de Yamil, España 153. Además de una jornada llena de folclore, habrá parrillada y comidas regionales.
City Tour por Yerba Buena
En Yerba Buena, mientras tanto, continúan las celebraciones por la Semana del Sánguche de Milanesa, donde se llevará a cabo un City Tour finalizando con una parada en una de las sangucherías de la ciudad. Los cupos son limitados y puede conseguirse entrada a través del link de WhatsApp disponible en el perfil de @turismoyb en Instagram.