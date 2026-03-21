Qué hacer un sábado lluvioso en Tucumán: ciclos de cine, música y más

Mientras que en la Sala Hynes O’Connor del Espacio INCAA se proyectará "El Cóndor y la Niebla", un proyecto de Maximiliano González. El documental analiza la historia política de Brasil, Uruguay y Bolivia en los años 70. Este largometraje aborda el accionar del Plan Cóndor y sus consecuencias devastadoras, que van desde el asesinato de líderes exiliados en Argentina hasta la complicidad de las dictaduras del Cono Sur.