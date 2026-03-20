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Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Un sistema frontal frío producirá condiciones climátivas adversas en en centro del país.

Clima: alerta naranja y amarilla por tormentas y ráfagas intensas en 10 provincias Clima: alerta naranja y amarilla por tormentas y ráfagas intensas en 10 provincias Cadena 3
Por LA GACETA Hace 11 Min

El ingreso de un sistema frontal frío provocará un período de inestabilidad en gran parte del país. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas eléctricas en nueve provincias. Además, en dos zonas el nivel de la advertencia subirá a naranja. 

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

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Estas condiciones climáticas son la consecuencia del choque entre el aire cálido y húmedo preexistente y la llegada de una masa más fría. Esta situación que favorece la generación de tormentas con probabilidad de presentar intensidad moderada a fuerte e incluso muy fuerte en sectores localizados.

Dos provincias están bajo alerta naranja por tormentas: ¿cuáles son?

De acuerdo con el parte difundido por el organismo nacional, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba serán las áreas más comprometidas por tormentas, bajo aviso naranja, donde se prevén fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En estas regiones se anticipan tormentas intensas, caracterizadas principalmente por lluvias abundantes en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Asimismo, se estiman acumulados de precipitación de entre 60 y 80 milímetros.

Fuertes tormentas: ¿qué zonas están bajo alerta amarilla?

La advertencia amarilla por tormentas regirá en las zonas restantes de ambas provincias, el oeste de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero, donde las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 15 y 30 milímetros.

Por otro lado, hacia el sábado, la actividad se desplazará hacia el norte, afectando principalmente a Entre Ríos y al centro-norte de Santa Fe. En estas zonas, las tormentas podrían volver a presentar características de moderada a fuerte intensidad.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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