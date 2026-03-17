El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Tucumán atraviesa horas de inestabilidad luego de una jornada marcada por el intenso calor y la alta humedad. En ese contexto, la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, se prevé que el fenómeno afecte a gran parte de la provincia durante las próximas horas. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”, indicó el SMN.
Las zonas alcanzadas por la alerta
El aviso meteorológico abarca distintos puntos de la provincia. Las zonas afectadas serán Banda del Río Salí, Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
Para este miércoles, el panorama no sería muy diferente. El pronóstico anticipa tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones a lo largo de la jornada, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C.