El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y tormentas intensas

De acuerdo con el organismo, se prevé que el fenómeno afecte a gran parte de la provincia durante las próximas horas. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”, indicó el SMN.