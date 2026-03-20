San Martín, entre el desorden y el carácter: empate con sabor a alivio en San Juan

Hay partidos que se entienden desde la táctica, desde los movimientos ni desde las decisiones. Y hay otros que se explican desde algo mucho más difuso y casi incómodo para el análisis: la fortuna. San Martín se trajo desde San Juan un empate 1 a 1 que entra en esa categoría. Un punto que no nace de lo que hizo bien, sino de lo que resistió. Un punto que no responde tanto al plan, sino a la persistencia.