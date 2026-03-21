Juárez, héroe sobre la hora: San Martín de Tucumán rescató un empate que puede valer mucho

Cuánto vale una pelota parada cuando el reloj ya no ofrece segundas oportunidades. Cuánto pesa un envío al área cuando todo parece escrito. A los 98’, en el último suspiro de la noche sanjuanina, apareció Jorge Juárez para empujar esa ilusión que parecía apagada y transformarla en un empate agónico. San Martín encontró en ese instante lo que no había podido construir en casi todo el partido: eficacia, presencia y un punto que, por cómo se dio, termina siendo de oro.