Secciones
Deportes

Con gol de Clever Ferreira, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata

FERREIRA ABRIÓ EL MARCADOR. El defensor convirtió de cabeza y desató el festejo en el José Fierro FERREIRA ABRIÓ EL MARCADOR. El defensor convirtió de cabeza y desató el festejo en el José Fierro LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El equipo de Julio Falcioni logró hacerse fuerte en el Monumental José Fierro y volver al triunfo ante su gente.

Hace 1 Hs
22:53 hs

Final del partido

Ganó Atlético Tucumán

22:45 hs

Doble cambio en Atlético sobre el final

Franco Nicola deja la cancha para el ingreso de Leonel Vega, que debuta, y Renzo Tesuri es reemplazado por Gianluca Ferrari.

22:44 hs

Gimnasia volvió a perdonar

Pedro Silva Torrejón quedó de cara al gol, pero definió muy alto y dejó pasar una chance clara.

22:44 hs

Suso salvó al "Decano"

El defensor apareció justo a tiempo para evitar el empate cuando el peligro ya estaba dentro del área.

22:34 hs

Gol anulado a Atlético

Laméndola había convertido, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

22:30 hs

Cambio en el "Decano"

Ezequiel Ham deja la cancha con gestos de dolor e ingresa Gabriel Compagnucci.

22:29 hs

Gimnasia mueve el banco temprano

A los 26 del complemento el "Lobo" ya realizó cuatro variantes, incluida la salida de Marcelo Torres, una de sus piezas más influyentes.

22:23 hs

Tensión en el banco del "Lobo"

Reclamos constantes derivaron en la amonestación para el DT Fernando Zaniratto.

22:22 hs

Primer cambio en Atlético

Ignacio Galván deja la cancha y Luciano Vallejo ingresa en su lugar.

22:02 hs

¡Comenzó el segundo tiempo!

21:45 hs

Final del primer tiempo

Atlético se va al descanso en ventaja tras el gol de Ferreira en un trámite que terminó siendo equilibrado.

21:37 hs

El "Decano" bajó la intensidad

Tras el gol, el equipo perdió ritmo y le cedió terreno a Gimnasia, que se acercó más aunque sin generar demasiado peligro. El trámite se volvió parejo.

21:19 hs

Atlético estuvo cerca del segundo

Leandro Díaz probó dentro del área, pero Máximo Cabrera respondió con una buena atajada.

21:10 hs

¡Gol de Atlético!

Clever Ferreira marcó de cabeza tras un centro de Franco Nicola desde el tiro de esquina.

20:58 hs

Comenzó el partido

20:44 hs

La formación de Gimnasia

20:20 hs

El "11" titular de Atlético

18:49 hs

Los convocados para enfrentar a Gimnasia de la Plata

Lo que tenés que saber

El duelo de esta noche pone en juego puntos importantes en la tabla y una racha que Atlético Tucumán necesita cortar. El “Decano” arrastra cuatro derrotas consecutivas ante Gimnasia y no le gana desde abril de 2024, por lo que el partido aparece como una oportunidad clave para cambiar la tendencia ante su gente en el arranque de la fecha 12.

En lo futbolístico, Julio Falcioni metería mano en el equipo con tres cambios importantes: Ignacio Galván volvería al lateral izquierdo, Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola regresarían al once, y Leandro Díaz recuperaría su lugar en el ataque. Del otro lado, el “Lobo” llega con un problema serio en el arco y hará debutar al juvenil Máximo Cabrera, aunque mantiene una base sólida en el medio y un ataque que viene respondiendo.

Temas TucumánJulio César FalcioniLa PlataClub de Gimnasia y Esgrima La PlataLeandro DíazNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Comentarios