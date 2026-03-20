Con gol de Clever Ferreira, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata
Final del partido
Ganó Atlético Tucumán
Doble cambio en Atlético sobre el final
Franco Nicola deja la cancha para el ingreso de Leonel Vega, que debuta, y Renzo Tesuri es reemplazado por Gianluca Ferrari.
Gimnasia volvió a perdonar
Pedro Silva Torrejón quedó de cara al gol, pero definió muy alto y dejó pasar una chance clara.
Suso salvó al "Decano"
El defensor apareció justo a tiempo para evitar el empate cuando el peligro ya estaba dentro del área.
Gol anulado a Atlético
Laméndola había convertido, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.
Cambio en el "Decano"
Ezequiel Ham deja la cancha con gestos de dolor e ingresa Gabriel Compagnucci.
Gimnasia mueve el banco temprano
A los 26 del complemento el "Lobo" ya realizó cuatro variantes, incluida la salida de Marcelo Torres, una de sus piezas más influyentes.
Tensión en el banco del "Lobo"
Reclamos constantes derivaron en la amonestación para el DT Fernando Zaniratto.
Primer cambio en Atlético
Ignacio Galván deja la cancha y Luciano Vallejo ingresa en su lugar.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Final del primer tiempo
Atlético se va al descanso en ventaja tras el gol de Ferreira en un trámite que terminó siendo equilibrado.
El "Decano" bajó la intensidad
Tras el gol, el equipo perdió ritmo y le cedió terreno a Gimnasia, que se acercó más aunque sin generar demasiado peligro. El trámite se volvió parejo.
Atlético estuvo cerca del segundo
Leandro Díaz probó dentro del área, pero Máximo Cabrera respondió con una buena atajada.
¡Gol de Atlético!
Clever Ferreira marcó de cabeza tras un centro de Franco Nicola desde el tiro de esquina.
Comenzó el partido
La formación de Gimnasia
¡Así forma Gimnasia!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) March 20, 2026
Seguí el partido por ESPN Premium
Suscribite al Pack Fútbol - https://t.co/g8hZiVBrgJ#TorneoMercadoLibre | Apertura 2026 pic.twitter.com/7QSqayo6HF
El "11" titular de Atlético
Formación confirmada de Atlético Tucumán.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/PSXBOXfeWS— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 20, 2026
Los convocados para enfrentar a Gimnasia de la Plata
Lista de Convocados— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 19, 2026
Estos son los convocados por Julio César Falcioni para recibir a Gimnasia en el Monumental José Fierro.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/F8UBuWIG7W
Lo que tenés que saber
El duelo de esta noche pone en juego puntos importantes en la tabla y una racha que Atlético Tucumán necesita cortar. El “Decano” arrastra cuatro derrotas consecutivas ante Gimnasia y no le gana desde abril de 2024, por lo que el partido aparece como una oportunidad clave para cambiar la tendencia ante su gente en el arranque de la fecha 12.
En lo futbolístico, Julio Falcioni metería mano en el equipo con tres cambios importantes: Ignacio Galván volvería al lateral izquierdo, Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola regresarían al once, y Leandro Díaz recuperaría su lugar en el ataque. Del otro lado, el “Lobo” llega con un problema serio en el arco y hará debutar al juvenil Máximo Cabrera, aunque mantiene una base sólida en el medio y un ataque que viene respondiendo.