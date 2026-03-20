San Pedro se prepara para vibrar con el mejor mountain bike del NOA

El trazado pondrá a prueba tanto la resistencia física como la destreza de los bikers, en un recorrido que combina sectores rápidos con tramos técnicos que pueden marcar diferencias. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en la categoría Elite, donde el catamarqueño Álvaro Macías aparece como el gran candidato. Habitual protagonista de las principales carreras del calendario nacional, “Álvarito” ya sabe lo que es ganar en suelo tucumano: el año pasado se quedó con la fecha apertura tras completar el circuito en 1 hora, 28minutos y 07 segundos, superando a Luciano Gay.