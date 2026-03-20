San Pedro se prepara para vibrar con el mejor mountain bike del NOA

La espera se hizo larga. Tras varios días marcados por la incertidumbre climática, la lluvia finalmente dio tregua y el Campeonato Tucumano de mountain bike, en la especialidad cross country, podrá levantar el telón este domingo en San Pedro de Colalao. El escenario elegido será la zona conocida como “Loteo de Monte Bello”, donde los mejores bikers de la región volverán a encontrarse cara a cara en una competencia que promete emociones fuertes desde la primera hasta la última vuelta.
Considerado como uno de los torneos provinciales más exigentes del país, el certamen reunirá a una nutrida cantidad de competidores distribuidos en 28 categorías, de las cuáles ocho están destinadas exclusivamente a las damas. La jornada comenzará a las 9 con la largada de la categoría E-Bike, que deberá completar siete giros a un circuito de 3,7 kilómetros, caracterizado por un desnivel de 165 metros y una exigencia técnica que oscila entre moderada y alta.
El trazado pondrá a prueba tanto la resistencia física como la destreza de los bikers, en un recorrido que combina sectores rápidos con tramos técnicos que pueden marcar diferencias. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en la categoría Elite, donde el catamarqueño Álvaro Macías aparece como el gran candidato. Habitual protagonista de las principales carreras del calendario nacional, “Álvarito” ya sabe lo que es ganar en suelo tucumano: el año pasado se quedó con la fecha apertura tras completar el circuito en 1 hora, 28minutos y 07 segundos, superando a Luciano Gay.
La programación continuará con la segunda manga a las 10.15 y la tercera a las 11.55, mientras que el plato fuerte llegará a las 14, cuando entren en acción las categorías Elite, Sub 23, Juveniles, Master A y Master B1. Allí se espera el momento de mayor intensidad, con los principales referentes del cross country regional en acción.
El cierre de la jornada estará reservado para los más chicos. Desde las 15.30, las categorías Moscas, Mosquitos, Preinfantiles e Infantiles A tendrán su espacio en un trazado especial, asegurando que la pasión por el mountain bike también tenga su semillero.
Con todos los condimentos listos, San Pedro de Colalao se prepara para vivir una verdadera fiesta del ciclismo de montaña.