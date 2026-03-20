"Show y rating": una reconocida figura estaría negociando su ingreso a la casa de Gran Hermano

A casi un mes del inicio de Gran Hermano (Telefe), Andrea del Boca encendió las alarmas al abandonar la casa por motivos de salud. Como era de esperarse, su salida generó una ola de especulaciones sobre posibles reemplazos, y uno de los nombres que rápidamente cobró fuerza fue el de Graciela Alfano.
La ex jurado del Bailando reveló que mantiene contacto con la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro para evaluar un posible ingreso. “Yo soy creativa y no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción", manifestó en diálogo con Intrusos (América), dejando abierta la puerta a su incorporación.
En esa misma línea, la ex vedette adelantó cómo encararía su participación en el reality y fue contundente: “Mi cabeza no para y si le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas y porque me divierte. Si entro, es para hacer lo que sé: show y rating”.
Sobre la repercusión que generaron los rumores, Alfano se mostró sorprendida y apeló al humor: “No puedo ni mirar el teléfono: tengo como 200 millones de notificaciones verdes. Evidentemente levantó mucha polvareda, porque ya se sabe cómo soy: cuando entro a un lugar, nadie queda quieto”.
Más tarde, también explicó el cambio de postura respecto a sus declaraciones previas, en las que había descartado sumarse al programa: “Hace muy poco dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano porque no muestran su intimidad. Pero, como Groucho Marx, si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.
Además, reveló que recibió otras propuestas televisivas y agradeció el interés: “Agradezco muchísimo el ofrecimiento. Me divirtió lo que dijeron los chicos, que me pongo el gorro y hago el show. Yo hago el show. Hay que entender que la televisión es show. Este año estoy que ardo”.
Por último, la ex vedette celebró su vigencia mediática y no descartó su desembarco en el reality de Telefe: “Me hice tendencia otra vez. En esto me expongo y la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada”. "Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Y hay que poder hablarle ahí dentro de Gran Hermano”, concluyó.