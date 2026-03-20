"Show y rating": una reconocida figura estaría negociando su ingreso a la casa de Gran Hermano

Por último, la ex vedette celebró su vigencia mediática y no descartó su desembarco en el reality de Telefe: “Me hice tendencia otra vez. En esto me expongo y la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada”. "Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Y hay que poder hablarle ahí dentro de Gran Hermano”, concluyó.