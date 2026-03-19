Catriel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y se metieron en la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Una visita inesperada sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes sorprendieron a los participantes y generaron una inmediata repercusión más allá del reality. La presencia del dúo urbano no solo alteró la dinámica interna del juego, sino que además conectó el programa con una de las controversias más comentadas del espectáculo: la supuesta pelea Tini Stoessel y Emilia Mernes.
Durante su paso por el confesionario, Catriel protagonizó un momento que se viralizó tras emitir un descargo en tono irónico con alusiones directas al escándalo mediático entre las cantantes. "Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado", expresó el artista sin vueltas.
En su descargo, el músico dejó en claro su hartazgo con la situación mediática que rodea a ambas cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, siguió. Y cerró, tajante: “Me tienen cansado. Unas pesadas”, cerró.
Catriel y Paco Amoroso en Gran Hermano: fiesta inesperada en el SUM con los participantes
Luego del momento humorístico, se abrieron las puertas del SUM y comenzó la música. El dúo ofreció un “set” en el que repasó sus éxitos más recientes y varios clásicos de su trayectoria, convirtiendo el salón en una auténtica pista de baile.
Los participantes, que atravesaban semanas de fuerte tensión, aprovecharon el “recreo” musical para saltar y cantar junto a los artistas, en lo que se vivieron minutos de verdadera fiesta.
La visita de Ca7riel y Paco Amoroso no solo funcionó como un respiro para los jugadores, sino que también reafirmó el perfil de esta edición Generación Dorada, orientada a vincular de manera constante el mundo de la televisión con los principales referentes del streaming y la música actual.