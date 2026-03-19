Catriel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y se metieron en la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Una visita inesperada sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes sorprendieron a los participantes y generaron una inmediata repercusión más allá del reality. La presencia del dúo urbano no solo alteró la dinámica interna del juego, sino que además conectó el programa con una de las controversias más comentadas del espectáculo: la supuesta pelea Tini Stoessel y Emilia Mernes.