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Liberaron a la ex Gran Hermano Luciana Martínez, acusada de asaltar a un turista en Palermo

Había sido acusada de robo en un confuso episodio. La Justicia la dejó en libertad mientras avanza la investigación.

Luciana Martínez y Cristian Wagner quedaron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad) Luciana Martínez y Cristian Wagner quedaron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad)
Hace 1 Hs

La ex participante de Gran Hermano Luciana Martínez fue liberada en las últimas horas luego de haber sido acusada por un turista extranjero de protagonizar un presunto robo en Palermo, en un caso que generó fuerte repercusión en redes sociales.

La decisión fue tomada por la Justicia tras evaluar la calificación del hecho. Según trascendió, el fiscal que interviene en la causa consideró que corresponde investigarlo como un hurto y no como un delito más grave. En ese marco, el juez resolvió otorgarle la libertad mientras continúa el proceso.

El episodio se conoció días atrás, cuando un turista denunció que la joven lo habría embriagado y luego le sustrajo distintas pertenencias en el hotel donde se alojaba. A partir de esa acusación, se inició una investigación que derivó en la detención de Martínez.

Tras comparecer ante la Justicia, la ex participante del reality dio su versión de los hechos y negó las acusaciones. Según se informó, su declaración resultó clave para que el magistrado analizara su situación procesal y definiera su liberación.

Si bien recuperó la libertad, la causa sigue en curso y deberá avanzar para esclarecer lo ocurrido. En esta etapa, la calificación de hurto implica que la investigación se centra en determinar si existió o no un apoderamiento indebido de bienes sin que mediara violencia.

En paralelo, el entorno de Martínez se mantuvo cauto y evitó realizar declaraciones públicas, mientras el expediente continúa sumando elementos y testimonios.

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